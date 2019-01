L'euro efface ses pertes face au dollar après un plus bas depuis un mois

Londres (awp/afp) - L'euro a atteint brièvement jeudi un plus bas depuis un mois face au dollar avant de se redresser pendant la conférence de presse de Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1379 dollar pour un euro, contre 1,1381 mercredi soir. Vers 13H35, il est tombé à 1,1307, son plus bas niveau depuis la mi-décembre, avant d'effacer une grande partie de ses pertes accumulées depuis le début de la séance.

La persistance d'"incertitudes géopolitiques", la "menace protectionniste", les "fragilités sur les marchés émergents et la volatilité des marchés financiers" ont accru les risques pesant sur la conjoncture de la zone euro, a d'abord souligné le président de la Banque centrale européenne, faisant nettement baisser la monnaie unique.

Mais elle s'est ensuite reprise alors que la réponse de Mario Draghi, interrogé sur le calendrier monétaire, "suggère que la BCE espère toujours avoir l'opportunité de relever ses taux en 2019", a expliqué Viraj Patel, analyste pour Arkera.

Une hausse des taux rend la devise plus rémunératrice, et donc plus attractive pour les cambistes.

Plus tôt dans la journée, l'euro avait déjà souffert de l'indice PMI composite du cabinet Markit qui avait fait état d'une croissance de l'activité privée dans la zone euro en janvier à son plus bas depuis juillet 2013, et en-dessous de ce à quoi s'attendaient les analystes.

Concernant le dollar, après la fermeture des marchés européens, un vote doit se tenir au Sénat américain sur deux textes concurrents qui visent, chacun à leur manière, à sortir de l'impasse budgétaire dans lequel se trouve le pays.

Si ni les démocrates ni les républicains ne semblent prêts à céder, "une adoption surprise d'une proposition au Sénat pourrait ramener le dollar à la vie", a jugé Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Depuis le 22 décembre, les budgets de certaines administrations sont bloqués et quelque 800.000 employés fédéraux se retrouvent soit au chômage forcé, soit contraints de travailler sans solde si leurs emplois sont jugés essentiels, une situation pesant sur le niveau du billet vert.

Vers 15H00 GMT jeudi, le dollar baissait face au yen, à 109,45 yens pour un dollar contre 109,60 mercredi à 22H00 GMT, tout comme l'euro, à 124,53 yens pour un euro contre 124,75 la veille.

De son côté, la livre sterling baissait un peu face à la monnaie unique à 87,19 pence pour un euro, contre 87,08 la veille. Vers 13H40 GMT, elle est néanmoins montée à un nouveau plus haut depuis deux mois, à 86,82 pence.

Face au billet vert, elle évoluait à 1,3052 dollar après avoir également atteint en début de séance asiatique un nouveau plus haut depuis deux mois, à 1,3094 dollar pour une livre. Mercredi à 22H00 GMT elle valait 1,3069 dollar.

Le franc suisse s'appréciait face à l'euro, à 1,1306 franc suisse pour un euro contre 1,1325 mercredi, et face au dollar, à 0,9936 franc suisse pour un billet vert contre 0,9949 mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,7885 yuans pour un dollar, contre 6,7920 mercredi à 15H30.

L'once d'or valait 1.283,63 dollars, contre 1282,67 la veille à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.562,04 dollars, contre 3.544,51 mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1379 1,1381

EUR/JPY 124,53 124,75

EUR/CHF 1,1306 1,1325

EUR/GBP 0,8719 0,8708

USD/JPY 109,45 109,60

USD/CHF 0,9936 0,9949

GBP/USD 1,3052 1,3069

