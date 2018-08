L'euro en hausse face à un dollar affecté par la Chine

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mercredi dans un marché inquiet des frictions commerciales avec la Chine.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1616 dollar, contre 1,1599 dollar mardi vers 21H00 GMT.

La devise européenne montait face au yen à 129,24 yens, contre 129,18 yens mardi soir.

Le dollar baissait face au yen à 111,26 yens, contre 111,38 yens la veille.

"Les préoccupations concernant les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine continuent de peser sur le dollar ", ont déclaré Kengo Suzuki et d'autres stratégistes de Mizuho Securities dans un commentaire.

En ce qui concerne le conflit États-Unis-Chine, "ni les États-Unis ni la Chine ne veulent faire de concessions qui leur feraient perdre la face", a noté Yoshimasa Maruyama, de SMBC Nikko.

"Les mois d'août et de septembre seront probablement un moment important pour déterminer si les États-Unis et la Chine parviendront ou non à un cessez-le-feu", les élections de mi-mandat aux États-Unis approchant à grands pas, a-t-il dit dans un commentaire.

Mardi, la Banque centrale chinoise (PBOC) a publié le montant de ses réserves de change, qui ont augmenté en juillet alors que les analystes s'attendaient à une baisse. Elles sont passées d'environ 3.112 milliards à 3.118 milliards de dollars.

Vendredi dernier, la Banque centrale chinoise (PBOC) avait annoncé des mesures renchérissant les coûts pour parier sur une baisse du yuan, afin d'enrayer la chute de la devise chinoise, qui évolue à un niveau proche de ses plus bas depuis mai dernier.

Sur le plan géopolitique, une salve de sanctions américaines contre l'Iran est entrée en vigueur mardi, contre l'avis des autres signataires de l'accord sur le nucléaire iranien.

L'Union européenne a ainsi confirmé sa "détermination à protéger les opérateurs économiques européens engagés dans des affaires légitimes avec l'Iran".

Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.213,13 dollars contre 1.210,96 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8271 yuans pour un dollar contre 6,8314 yuans mardi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.514,68 dollars, contre 6.877,76 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1616 1,1599

EUR/JPY 129,24 129,18

EUR/CHF 1,1553 1,1545

EUR/GBP 0,8971 0,8963

USD/JPY 111,26 111,38

USD/CHF 0,9946 0,9956

GBP/USD 1,2948 1,2939

