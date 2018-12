L'euro en hausse face au dollar après des chiffres sur l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro progressait face au dollar jeudi, après des chiffres sur l'emploi américain en novembre moins bons que prévu.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1397 dollar contre 1,1344 dollar mercredi à 22H00 GMT.

Le secteur privé aux Etats-Unis a nettement moins embauché en novembre, et moins que prévu par les analystes, selon les données de l'enquête mensuelle de la firme de gestion de paiements de salaires ADP.

Quelque 179.000 nouvelles embauches ont été enregistrées dans le seul secteur privé, le score le plus faible depuis août, alors que les analystes misaient sur 192.000 nouveaux postes.

Ces chiffres, moins importants que les données officielles prévues vendredi, sont d'autant plus scrutés ce mois-ci que "la Fed (Réserve fédérale américaine) a récemment adopté un ton plus prudent concernant son rythme de hausses des taux d'intérêt et a signalé une plus grande attention aux données économiques" pour décider de sa politique monétaire, ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Les investisseurs surveillent attentivement les prévisions de la Banque centrale concernant les futurs relèvements de taux, qui pourraient être moins nombreux en 2019 qu'initialement prévu.

Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

L'arrestation au Canada d'une haute responsable du géant chinois des équipements de télécoms Huawei pourrait également avoir des conséquences sur le marché des changes si elle se traduit par une recrudescence des tensions commerciales.

La directrice financière de l'entreprise, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada et fait face à une demande d'extradition des Etats-Unis, a annoncé mercredi le ministère canadien de la Justice, provoquant la colère de la Chine.

La livre britannique, de son côté, progressait face au billet vert, tandis que la Première ministre britannique Theresa May a lâché un peu de lest pour tenter de convaincre des députés plus réticents que jamais d'adopter son accord de Brexit âprement négocié avec Bruxelles et débattu dans une atmosphère électrique au Parlement.

Affaiblie par une opposition de tous bords au traité de sortie de l'Union européenne, la dirigeante conservatrice a dit que les députés pourraient avoir le dernier mot sur l'activation éventuelle d'une disposition évitant le rétablissement de contrôles frontaliers sur l'île d'Irlande après le Brexit, point très controversé du texte.

Vers 15H00 GMT jeudi, la livre britannique valait 1,2783 dollar contre 1,2734 dollar mercredi soir.

Le billet vert valait 112,37 yens, contre 113,19 yens mercredi à 22H00 GMT.

L'euro baissait face au yen à 128,10 yens contre 128,41 yens mercredi soir.

Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,1300 franc suisse pour un euro jeudi, contre 1,1319 mercredi, tout comme face au billet vert, à 0,9911 franc suisse pour un dollar contre 0,9977 mercredi.

La monnaie chinoise baissait à 6,8814 yuans pour un dollar, contre 6,8568 yuans pour un dollar vers 15H30 GMT mercredi.

L'once d'or valait 1.244,43 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-juillet, contre 1.237,26 dollars mercredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.683,63 dollars, contre 3.723,53 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1397 1,1344

EUR/JPY 128,10 128,41

EUR/CHF 1,1300 1,1319

EUR/GBP 0,8917 0,8909

USD/JPY 112,37 113,19

USD/CHF 0,9911 0,9977

GBP/USD 1,2783 1,2734

