L'euro en hausse face au dollar après des propos du patron de la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro montait lundi face à un dollar affaibli par des propos jugés conciliants du patron de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, vendredi, sur les taux d'intérêt.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1445 dollar contre 1,1395 vendredi à 22H00 GMT.

"Le dollar a souffert de la perspective d'une diminution des hausses de taux d'intérêt" pour 2019, a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Vendredi, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, avait assuré que la Fed serait "patiente" sur les taux d'intérêt et qu'elle serait attentive aux évolutions de l'économie pour décider de sa politique monétaire en 2019.

Les hausses de taux d'intérêt renforcent le dollar en le rendant plus rémunérateur et donc plus attractif. Une pause dans les hausses de taux suggère donc que le billet vert le sera moins.

"Les craintes que la Fed fonce en relevant ses taux sans tenir compte du ralentissement de la croissance mondiale et de la dégringolade des marchés se sont apaisées", a poursuivi M. Lawler, tandis que plusieurs analystes pointaient lundi un regain d'appétit pour le risque.

Sur le front géopolitique, les investisseurs scruteront cette semaine les négociations qui débutent lundi à Pékin entre Américains et Chinois pour tenter de mettre fin aux tensions commerciales entre les deux premières économies du monde, ainsi que les discussions concernant le Brexit.

Les députés britanniques reprendront mercredi l'examen de l'accord, âprement négocié durant 17 mois, mais dont l'adoption semble très compromise en raison des multiples critiques dont il fait l'objet.

Initialement prévu le 11 décembre, le vote sur le texte avait été reporté à la dernière minute par Theresa May pour éviter une défaite annoncée.

Un rejet ouvrirait une nouvelle période d'incertitudes, et un accroissement du risque d'une sortie de l'Union européenne sans accord le 29 mars, le scénario le plus craint par le monde des affaires.

Vers 10H00 GMT lundi, la monnaie européenne progressait légèrement face à la devise japonaise, à 123,84 yens pour un euro contre 123,64 vendredi soir. Le dollar perdait lui du terrain, à 108,20 yens pour un billet vert contre 108,51 yens vendredi.

La livre sterling gagnait du terrain face au dollar à 1,2748 livre pour un dollar au lieu de 1,2723 vendredi mais en perdait légèrement contre l'euro à 89,76 pence pour un euro contre 89,54 pence en fin de semaine.

Le franc suisse était quasi stable face à l'euro (1,1242 franc suisse pour un euro contre 1,1244 vendredi) mais gagnait un peu de terrain face au dollar (0,9824 franc pour un dollar contre 0,9876 franc vendredi).

La monnaie chinoise se renforçait contre la devise américaine, à 6,8822 yuans pour un dollar contre 6,8692 vendredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.291,30 dollars au lieu de 1.285,15 dollars vendredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.992,98 dollars lundi matin au lieu de 3.833,53 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

