L'euro en hausse face au dollar après un accord entre l'Italie et l'UE

Londres (awp/afp) - L'euro amplifiait ses gains mercredi face au dollar, après la confirmation d'un accord entre l'Italie et la Commission européenne et en attendant la fin de la réunion du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1431 dollar, contre 1,1361 dollar la veille à 22H00 GMT.

La monnaie unique a bénéficié de l'annonce par la Commission européenne de la conclusion d'un accord avec le gouvernement italien, confirmant des informations de médias italiens parues plus tôt.

Cet accord prévoit 10,25 milliards d'euros d'économies budgétaires, en partie grâce au "report de l'entrée en vigueur des deux principales mesures" du gouvernement italien : la réforme des retraites et le revenu de citoyenneté, un revenu minimum en faveur des plus défavorisés, a expliqué le vice-président de l'exécutif européen, Valdis Dombrovskis.

Ce compromis "diminue clairement le risque qu'une procédure de déficit excessif soit enclenchée", avaient commenté Derek Halpenny et Fritz Louw, analystes pour MUFG, avant que l'accord ne soit officiellement confirmé par la Commission.

Du côté du dollar, les investisseurs s'intéresseront au communiqué de la Fed, attendu pour 19H00 GMT, qui conclura une réunion de deux jours. Suivra une demi-heure plus tard une conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell.

"Avec une hausse des taux d'intérêt déjà lourdement intégrée dans le cours (du dollar), les investisseurs seront plus intéressés par le communiqué, par le dot plots (un nuage de points illustrant les futures attentes de chacun des membres du comité sur l'évolution des taux, ndlr) et par la conférence en presse, afin d'obtenir des indices sur le rythme de hausses de l'année prochaine", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes. Mais le ralentissement de l'économie pourrait pousser la Fed à ralentir son resserrement monétaire en 2019.

Selon M. Otunuga, le dollar pourrait ainsi souffrir si les termes de "futures hausses graduelles", présents dans les précédents communiqués, disparaissaient.

Vers 15H00 GMT mercredi, la livre sterling baissait face à l'euro (90,22 pence pour un euro contre 89,89 mardi soir) mais gagnait du terrain face au billet vert (1,2667 dollar pour une livre contre 1,2639 mardi soir).

Le dollar reculait face à la monnaie japonaise, à 112,20 yens pour un dollar contre 112,52 yens dans la soirée de mardi.

À l'inverse, l'euro s'appréciait face à la devise nippone, à 128,26 yens pour un euro contre 127,84 yens.

Le franc suisse baissait face à l'euro (1,1331 franc pour un euro contre 1,1277 franc la veille) et se renforçait légèrement par rapport à la devise américaine (0,9913 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9923 mardi).

La monnaie chinoise valait 6,8911 yuans pour un dollar, contre 6,8953 la veille à 15h30 GMT.

L'once d'or valait 1.257,25 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-juillet, contre 1.249,42 dollars mardi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.780,11 dollars contre 3.535,18 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

EUR/USD 1,1431 1,1361

EUR/JPY 128,26 127,84

EUR/CHF 1,1331 1,1277

EUR/GBP 0,9022 0,8989

USD/JPY 112,20 112,52

USD/CHF 0,9913 0,9923

GBP/USD 1,2667 1,2639

