L'euro en hausse face au dollar, la livre britannique sous le devant de la scène

Paris (awp/afp) - L'euro avançait légèrement face au dollar mardi, dans un marché concentré sur la livre sterling alors que les députés britanniques doivent se prononcer sur l'accord de Brexit négocié par Theresa May avec Bruxelles.

A 07H30 GMT (08H30 HEC), l'euro valait 1,1481 dollar contre 1,1469 lundi à 22H00 GMT.

De son côté, la livre sterling était assez stable face à l'euro, à 89,03 pence pour un euro contre 89,15 lundi soir, mais avançait face au dollar, à 1,2895 dollar pour une livre contre 1,2864 dollar lundi.

La veille, la livre britannique a même atteint un plus haut en sept semaines face au dollar avant d'effacer une partie de ses gains.

"Jusqu'à présent, les marchés ont maintenu leur calme (...) mais nous ne pouvons toujours pas exclure la possibilité qu'un vote négatif" sur l'accord du Brexit "puisse déclencher une nouvelle aversion au risque sur les marchés financiers", a estimé dans une note Mizuho Securities.

Si les députés se prononcent en faveur du texte, le Brexit sera effectif le 29 mars à 23H00 GMT, et Londres et Bruxelles pourront commencer à discuter de leur future relation commerciale après une période de transition prévue pour durer jusque fin 2020 et censée adoucir la rupture après 40 ans de mariage.

Mais dans l'éventualité, jugée plus que probable, d'un rejet, le pays entrera "en territoire inconnu", a prévenu la Première ministre Theresa May. Elle a mis en garde contre une sortie sans accord.

Le vote, prévu à partir de 19H00 GMT, met fin à une période de tractations et d'agitation intenses dans la classe politique britannique. Celle-ci a été incapable de se mettre d'accord sur quel Brexit mettre en oeuvre, entre partisans d'une rupture nette et ceux qui souhaitent au contraire le maintien de liens étroits.

Outre le Brexit, les investisseurs seront également attentifs à un discours du président de la BCE Mario Draghi devant le Parlement européen.

Parmi les autres devises, à 07H30 GMT mardi, le dollar montait face au yen, à 108,60 yens pour un dollar contre 108,16 lundi à 22H00 GMT, tout comme l'euro qui valait 124,68 yens pour un euro contre 124,05 lundi.

Le franc suisse était plutôt stable face à l'euro, à 1,1258 franc suisse pour un euro contre 1,1250 lundi et tout comme face au dollar, à 0,9806 franc suisse pour un billet vert, contre 0,9810 lundi soir.

La monnaie chinoise valait 6,7522 yuans pour un dollar contre 6,7681 vers 15H30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1291,29 dollars contre 1291,70 lundi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3666,00 dollars contre 3663,59 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi ------------------------------------ 07H30 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1481 1,1469 EUR/JPY 124,68 124,05 EUR/CHF 1,1258 1,1250 EUR/GBP 0,8903 0,8915 USD/JPY 108,60 108,16 USD/CHF 0,9806 0,9810 GBP/USD 1,2895 1,2864

afp/buc