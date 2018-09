L'euro en hausse face au dollar sur fond de tensions commerciales

Paris (awp/afp) - L'euro gagnait du terrain lundi face au dollar, alors que les tensions commerciales sino-américaines et la réunion de la Fed cette semaine focalisent l'attention des investisseurs.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1766 dollar, contre 1,1749 dollar vendredi vers 21H00 GMT et 1,1777 jeudi soir.

L'euro montait aussi face au yen à 132,57 yens contre 132,29 yens vendredi soir.

Le billet vert gagnait un peu de terrain face au yen à 112,67 yens pour un dollar contre 112,59 yens vendredi soir.

Les Etats-Unis et la Chine s'enlisent dans la guerre commerciale avec l'entrée en vigueur lundi de nouvelles taxes douanières sur 260 milliards de dollars de marchandises chinoises et américaines, au risque de faire dérailler la croissance économique mondiale.

"Alors que les marchés font preuve de résilience concernant l'altercation commerciale continue entre la Chine et les Etats-Unis, les monnaies des émergents se portant relativement bien pour le moment, les perspectives d'une nouvelle escalade n'augurent rien de bon pour les actifs risqués", ont néanmoins noté les analystes de Rabobank.

Lundi, la Chine a accusé les Etats-Unis de lancer de "fausses accusations" pour "intimider" les autres pays sur les questions commerciales et la visite d'une délégation de négociateurs chinois prévue pour les 27 et 28 septembre à Washington a été annulée par Pékin, a affirmé le Wall Street Journal.

En période d'incertitudes, les valeurs refuges, comme le dollar, ont tendance à s'apprécier alors que celles jugées plus risquées, comme les monnaies des pays émergents, dévissent.

A l'agenda cette semaine, les investisseurs guetteront l'annonce attendue mercredi d'un relèvement des taux directeurs américains par la Réserve fédérale (Fed). Les taux d'intérêt devraient atteindre entre 2% et 2,25% pour la première fois après dix ans de politique monétaire accommodante.

Si la décision ne devrait pas surprendre, selon Rebecca O'Keeffe, analyste pour Interactive investor, les tensions commerciales "ont dramatiquement accru le risque d'une hausse de l'inflation américaine", sur laquelle la banque centrale américaine base sa politique monétaire.

"Il sera intéressant d'écouter ce que le président de la Fed Jerome Powell aura à dire sur l'actuelle impasse commerciale et sur ce que cela pourrait signifier quant aux prochaines hausses", a-t-elle jugé.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La livre britannique, de son côté, baissait légèrement face à l'euro mais reprenait quelques couleurs face au dollar, après sa chute de vendredi.

La monnaie britannique avait été pénalisée par des propos de la Première ministre Theresa May, qui a jugé "inacceptable" le rejet de ses propositions par les dirigeants européens lors du sommet informel de Salzbourg, en Autriche.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1198,68 dollars, contre 1199,00 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise ne s'échangeait pas en ce jour férié en Chine continentale. Il avait fini vendredi à 15H30 GMT à 6,8571 yuans pour un dollar.

Le bitcoin valait 6640,47 dollars, contre 6708,69 dollars selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi ---------------------------------- 09H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1766 1,1749 EUR/JPY 132,57 132,29 EUR/CHF 1,1286 1,1261 EUR/GBP 0,8971 0,8981 USD/JPY 112,67 112,59 USD/CHF 0,9592 0,9587 GBP/USD 1,3116 1,3072

afp/buc