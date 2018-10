L'euro en hausse, la livre quasi stable face aux incertitudes autour du Brexit

Paris (awp/afp) - L'euro remontait face au dollar lundi matin, alors que la livre débutait la semaine quasiment stable, dans un contexte marqué par les incertitudes liées au Brexit.

Vers 06H20 GMT (08H20 HEC), l'euro valait 1,1533 dollar contre 1,1514 vendredi soir vers 21H00 GMT, une remontée qui intervient après plusieurs jours de chute la semaine dernière.

"Les acteurs ne sont pas en mesure de soutenir la livre et l'euro sur le long terme alors que les perspectives pour le Brexit restent incertaines", estimait toutefois Masakazu Satou, analyste senior chez Gaiame Online.

L'euro et le dollar étaient presque stables face à la livre, à 88,17 pence pour un euro contre 88,12 vendredi à 21H00 GMT et à 1,3080 dollar contre 1,3076.

"Ce sera sûrement une nouvelle semaine de hauts et de bas pour la livre en lien avec les discussions sur le Brexit, suite à l'impossibilité la semaine dernière à trouver un accord sur la frontière irlandaise", estimait Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets.

"Des grondements croissants se font entendre contre la politique du Premier ministre Theresa May, certains suggérant qu'elle serait sur le point de voir son mandat contesté par des députés mécontents de sa stratégie de négociation avec l'UE", ajoute t-il.

"C'est également une grande semaine pour les banques centrales avec les dernières décisions de la Banque centrale européenne (...), au vu des tensions actuelles entre l'Italie et l'UE, et de l' affaiblissement des perspectives économiques", poursuit M. Hewson.

Le gouvernement populiste italien prévoit un déficit à 2,4% du PIB en 2019, contre 0,8% pour son prédécesseur, puis à 2,1% en 2020 (contre 0) et à 1,8% en 2021. Or, l'Italie ploie déjà sous une dette de 2.300 milliards d'euros, qui représente quelque 131% de son PIB, le deuxième ratio le plus élevé dans la zone euro.

Cette décision a valu à Rome de voir sa note souveraine dégradée par l'agence de notation Moody's, passée vendredi de "Baa2" à "Baa3", le dernier niveau de la catégorie investissement.

Le dollar remontait légèrement par rapport au yuan chinois. Il fallait compter 6,9310 yuans pour un dollar lundi matin, contre 6,9290 yuans vendredi soir.

Le dollar montait face au yen à 112,71 yens contre 112,55 yens vendredi soir.

La devise européenne montait également face à la monnaie nippone à 129,98 yens contre 129,57 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1486 franc suisse pour un euro contre 1,1468 vendredi et restait stable face au dollar à 0,996 franc suisse, une valeur identique à celle de vendredi soir.

L'once d'or valait 1.226,84 dollars, contre 1.226,90 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.421,95 dollars, contre 6.384,37 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

06H20 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1533 1,1514

EUR/JPY 129,98 129,57

EUR/CHF 1,1486 1,1468

EUR/GBP 0,8817 0,8812

USD/JPY 112,71 112,55

USD/CHF 0,9960 0,9960

GBP/USD 1,3080 1,3076

afp/al