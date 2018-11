L'euro en légère baisse face au dollar avant les élections américaines

Londres (awp/afp) - L'euro baissait légèrement face au dollar lundi, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, malgré un certain optimisme du marché quant à l'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1378 dollar, contre 1,1388 vendredi vers 21H00 GMT.

"Les élections de mi-mandat demain (mardi) créent un risque significatif pour la monnaie américaine", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Une victoire des démocrates à la Chambre des représentants compliquerait la tâche de Donald Trump, ce qui pourrait être un "catalyseur baissier" pour le dollar, a estimé M. Anthis.

Jeudi, les investisseurs s'intéresseront à la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) pour sa réunion de novembre, alors que les bons chiffres sur l'emploi américain, parus vendredi dernier, "pourrai(ent) inciter la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt en décembre", ont souligné les analystes de Saxo Banque.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Le marché devrait également rester à l'affût de tout développement au sujet de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine, après des informations contradictoires sur un éventuel accord imminent en fin de semaine dernière.

Après un tweet jeudi de Donald Trump affirmant avoir eu une conversation fructueuse avec son homologue chinois, l'agence d'informations Bloomberg a affirmé que le président américain avait demandé à son administration de travailler à l'élaboration d'un compromis.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a dans un premier temps démenti cette information avant que le président lui-même affiche son optimisme sur la conclusion d'un accord.

Selon les analystes, l'épisode a plutôt renforcé la confiance du marché concernant un futur accord commercial entre les deux géants.

Du côté de la monnaie européenne, les cambistes garderont lundi un oeil sur la réunion des ministres des Finances de la zone euro, la première depuis le rejet du budget italien.

Vers 10H00 GMT, l'euro se stabilisait face à la monnaie nippone à 128,86 yens, contre 128,92 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le dollar se stabilisait également face au yen à 113,26 yens, contre 113,20 yens vendredi soir.

L'euro valait 1,1437 franc suisse lundi matin contre 1,1426 vendredi soir, et le dollar 1,0054 franc suisse, contre 1,0035 vendredi.

L'once d'or valait 1.231,48 dollars, contre 1.232,95 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9286 yuans pour un dollar lundi, contre 6,8907 yuans vendredi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.399,05 dollars, contre 6.351,10 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

10H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1378 1,1388

EUR/JPY 128,86 128,92

EUR/CHF 1,1437 1,1426

EUR/GBP 0,8753 0,8780

USD/JPY 113,26 113,20

USD/CHF 1,0054 1,0035

GBP/USD 1,2997 1,2970

ktr/js/evs