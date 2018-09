L'euro en légère baisse face au dollar dans un contexte commercial toujours

tendu

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait légèrement marcredi matin face au dollar dans un climat alourdi par l'escalade de la guerre commerciale entre Pékin et Wahington, les investisseurs attendant par ailleurs des progrès dans les négociations entre l'Union européenne et les Etats-Unis.

Vers 06H40 GMT (08H40 HEC), la monnaie unique valait 1,1586 dollar, contre 1,1606 dollar mardi à 21H00 GMT.

"Les menaces commerciales entre les Etats-Unis et la Chine continuent de dominer l'actualité mais il faut se rappeler que Washington négocie toujours également avec le Canada et l'Europe, explique David Madden, analyste chez CMC Markets UK. Et même si aucun progrès majeur n'a été fait sur ces deux fronts, les investisseurs ne l'oublient pas".

"En dépit du récent rebond (de l'euro) dans la deuxième quinzaine d'août, le marché reste sur cette tendance baissière entamée en avril. Alors que l'on reste sous les 1,1750 dollar pour un euro, les perspectives restent à la baisse", prévoit-il encore.

Les annonces de la BCE jeudi, qui devrait maintenir ses taux directeurs à leurs plus bas historiques, pourraient perturber cette position d'attente globale.

Après une belle journée mardi, dans la foulée des propos optimistes de Michel Barnier (négociateur en chef de l'UE) sur le Brexit, la livre est rentrée dans le rang. Elle valait 1,3002 dollar (06H40 GMT) contre 1,3033 dollar la veille (21H00 GMT) d'une part et 1,1223 euro contre 1,1229 mardi soir (21H00 GMT) d'autre part.

Du côté des monnaies émergentes, l'indice MSCI Emerging Markets Currency, qui regroupe une vingtaine d'entre elles naviguait autour de son plus bas niveau depuis mars 2017.

Les propos alarmistes du FMI mardi ne devraient pas contribuer à améliorer la situation.

Christine Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international, redoute ainsi que l'augmentation des taxes douanières puisse avoir "un impact mesurable sur la croissance en Chine" et "provoque des vulnérabilités" dans les pays asiatiques voisins.

Alors que les économies émergentes sont déjà fragilisées, la crise en Argentine et en Turquie pourrait même se répandre aux pays développés, a-t-elle encore prévenu.

L'euro était en légère baisse face à la monnaie nippone à 129,23 yens contre 129,55 yens la veille.

Le dollar subissait le même recul face au yen, à 111,54 yens contre 111,63 yens mardi soir.

Vers 06H40 GMT, l'once d'or valait 1.194,72 dollars, contre 1.198,58 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8696 yuans pour un dollar, contre 6,8730 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.249,33 dollars, contre 6.253,25 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

06H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1586 1,1606

EUR/JPY 129,23 129,55

EUR/CHF 1,1279 1,1284

EUR/GBP 0,8910 0,8905

USD/JPY 111,54 111,63

USD/CHF 0,9736 0,9723

GBP/USD 1,3002 1,3033

