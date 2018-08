L'euro en légère baisse face au dollar, la livre britannique accentue ses pertes

Londres (awp/afp) - L'euro baissait légèrement face au dollar mercredi, au lendemain d'une hausse, alors que la livre sterling poursuivait sa chute.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1589 dollar, contre 1,1599 dollar mardi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face au yen à 128,61 yens, contre 129,18 yens mardi soir.

Le dollar perdait également du terrain face au yen à 110,97 yens, contre 111,38 yens la veille.

La livre britannique touchait mercredi de nouveaux plus bas face à l'euro et au dollar. Face au billet vert, la devise britannique est tombée vers 12H45 GMT à 1,2854 dollar, son plus bas niveau en onze mois. Et vers 10H45 GMT, un euro valait 90,17 pence, à son plus haut depuis octobre.

Selon David Madden, analyste pour CMC Markets, cette nouvelle baisse "est due à la peur grandissante d'un Brexit sans accord", même en l'absence de nouveaux développements depuis plusieurs jours.

Dimanche, le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, a estimé que l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord était désormais la plus probable. Interrogé sur les chances d'un tel scénario, il les a évaluées à "60/40".

Quant à l'euro, il évoluait en légère baisse face au dollar, au lendemain d'une hausse.

"Une large augmentation de l'appétit au risque a aidé hier la devise européenne et celles liées aux matières premières à s'éloigner de leurs bas niveaux", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, qui s'interroge néanmoins sur la durabilité d'un tel mouvement.

"Si l'on prend les fondamentaux, le dollar devrait toujours être demandé du fait de la politique de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, du différentiel de croissance entre les Etats-Unis et le reste des principales économies, et des risques élevés sur le plan géopolitique avec le conflit entre les Etats-Unis et la Chine", a-t-il résumé.

Alors que les Etats-Unis connaissent un niveau de croissance plus vu depuis plusieurs années, la banque centrale est engagée dans une politique de resserrement monétaire qui rend le dollar plus rémunérateur et plus attractif pour les cambistes.

Sur le front des indicateurs, "il n'y a pas de données significatives attendues aujourd'hui concernant l'Europe ou les Etats-Unis", a souligné Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Les investisseurs ont néanmoins pu digérer les chiffres du commerce extérieur chinois.

En juillet, l'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis n'a que légèrement diminué (-2,8% par rapport au mois dernier), tandis que les exportations totales du pays accéléraient plus qu'attendu, en dépit de l'escalade de la guerre douanière que se mènent Pékin et Washington.

Ce sont les premiers chiffres des échanges sino-américains depuis l'imposition début juillet par Washington de droits de douane punitifs de 25% sur 34 milliards de dollars de biens chinois importés. Pékin avait aussitôt répliqué en taxant le même montant d'importations en provenance des Etats-Unis. Mardi, l'administration Trump a confirmé l'arrivée de droits de douane supplémentaires pour parvenir à un total de 50 milliards de dollars d'importations taxées à partir du 23 août.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.209,54 dollars contre 1.210,96 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8404 yuans pour un dollar contre 6,8314 yuans mardi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.4067,00 dollars, contre 6.877,76 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1589 1,1599

EUR/JPY 128,61 129,18

EUR/CHF 1,1537 1,1545

EUR/GBP 0,9003 0,8963

USD/JPY 110,97 111,38

USD/CHF 0,9953 0,9956

GBP/USD 1,2875 1,2939

bur-ktr/js/bp