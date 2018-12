L'euro en légère hausse face à un dollar fragilisé

New York (awp/afp) - L'euro confortait un peu ses gains vendredi face au dollar, sous pression depuis plusieurs jours en raison des incertitudes sur la croissance et le budget aux États-Unis.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1441 dollar pour un euro contre 1,1430 la veille à 22H00 GMT.

"Les échanges sont tranquilles ce vendredi, les mouvements reflètent un peu ce qui s'est passé toute la semaine", remarque Brendan McKenna de Wells Fargo en rappelant que la majeure partie de l'action "a été guidée par les gros titres américains, entre la fermeture partielle des services publics et certains commentaires de l'administration".

Le dollar est de fait pénalisé depuis plusieurs jours par le "shutdown", la paralysie partielle des administrations fédérales, aux États-Unis. Les négociations entre démocrates et républicains autour du budget n'ont pas permis de mettre fin à ce blocage, qui bute toujours sur la volonté du président américain d'inclure des financements pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, repoussant une solution au début de la semaine prochaine dans le meilleur des cas.

Les cambistes ont aussi été ébranlés en fin de semaine dernière par des informations de presse évoquant le limogeage par Donald Trump, agacé par la décision de la banque centrale américaine de remonter les taux d'intérêt, du patron de l'institution Jerome Powell.

Même démenties par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin samedi et un conseiller économique de la Maison Blanche mercredi, ces rumeurs ont troublé les investisseurs qui s'inquiètent déjà de voir partir un à un les responsables considérés comme les plus importants contre-poids aux décisions intempestives de Donald Trump.

Même la bonne tenue des marchés boursiers américains depuis mercredi n'a pas permis au dollar de se reprendre, alors que les analystes restaient prudents sur l'évolution à court terme du billet vert.

"Les craintes de ralentissement de la croissance menacent le statut de valeur refuge du dollar et les investisseurs pariant sur une baisse de la devise pourraient avoir l'avantage en 2019", selon Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Certains estiment même que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne sera pas en mesure d'augmenter ses taux autant que prévu en 2019, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour le dollar.

"Il y a clairement une déconnexion entre la Fed et les attentes du marché", ce qui signifie "plus de volatilité pour le dollar et les marchés actions", estime Naeem Aslam, analyste chez Think Markets.

À 20H00 GMT vendredi, le dollar reculait face au yen, à 110,40 yens pour un dollar contre 111,01 jeudi à 22H00 GMT. L'euro baissait également face à la devise japonaise, à 126,79 yens pour un euro contre 126,93 la veille.

Le franc suisse progressait face à l'euro, à 1,1279 franc pour un euro contre 1,1292, tout comme face au dollar, à 0,9858 franc pour un dollar contre 0,9880 la veille.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8785 yuans pour un dollar contre 6,8663 yuans jeudi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.279,15 dollars contre 1.275,68 jeudi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.881,41 dollars contre 3.585,43 jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1441 1,1430

EUR/JPY 126,36 126,93

EUR/CHF 1,1279 1,1292

EUR/GBP 0,9014 0,9041

USD/JPY 110,40 111,01

USD/CHF 0,9858 0,9880

GBP/USD 1,2692 1,2644

afp/rp