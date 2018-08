L'euro en légère hausse face au dollar

Paris (awp/afp) - L'euro montait légèrement mardi face au dollar, en dépit de la perspective d'un Brexit sans accord qui préoccupe les marchés.

Vers 06H00 GMT (08H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1558 dollar, contre 1,1554 dollar lundi vers 21H00 GMT.

La devise européenne baissait légèrement face au yen à 128,67 yens, contre 128,71 yens lundi soir.

Le dollar baissait lui aussi face au yen à 111,33 yens, contre 111,40 yens la veille.

Selon des analystes, les marchés s'inquiètent d'un Brexit sans accord mais la Livre sterling, après être tombée lundi à 1,2920 dollar, son plus bas niveau depuis début septembre, remontait mardi face à la devise américaine.

Le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, a estimé dimanche que l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord était désormais la plus probable. Interrogé sur les chances d'un tel scénario, il les a évaluées à "60/40".

Par ailleurs les tensions commerciales mondiales ont plombé les commandes passées à l'industrie allemande en juin. Celles-ci ont plongé de 4% sur un mois, après avoir rebondi de 2,6% en mai.

Concernant le dollar, le marché restait focalisé sur les tensions commerciales sino-américaines.

Samedi, Donald Trump s'est félicité dans un tweet que les droits de douane instaurés "fonctionnent bien mieux que quiconque l'avait anticipé".

Les tensions commerciales et la faiblesse du yuan (la devise chinoise, ndlr) continuent à encourager les achats de dollars par les investisseurs, selon des analystes.

La guerre commerciale et le renchérissement de produits importés vont générer de l'inflation aux États-Unis et pousser la Banque centrale américaine (Fed) à remonter plus rapidement ses taux d'intérêt.

Deux statistiques sur les prix sont justement attendues cette semaine, les prix à la production jeudi et les prix à la consommation vendredi.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.211,05 dollars contre 1.207,51 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8551 yuans pour un dollar contre 6,8535 yuans lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.925,73 dollars, contre 6919,84 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1558 1,1554

EUR/JPY 128,67 128,71

EUR/CHF 1,1515 1,1517

EUR/GBP 0,8926 0,8926

USD/JPY 111,33 111,40

USD/CHF 0,9963 0,9972

GBP/USD 1,2948 1,2944

afp/rp