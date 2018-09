L'euro en légère hausse face au dollar à l'approche d'une décision de la Fed

New York (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mardi dans un marché se concentrant principalement sur la conclusion, mercredi, d'une réunion de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1768 dollar, contre 1,1748 dollar la veille vers 21H00 GMT. Lundi, l'euro est monté brièvement à 1,1815 dollar, un niveau inédit depuis mi-juin.

C'est un peu "le calme avant la Fed", selon Joe Manimbo de Western Union.

Alors que le comité de politique monétaire de l'institution (FOMC) se réunit jusqu'à mercredi, les observateurs tablent presque unanimement sur un relèvement des taux directeurs. Ces derniers devraient atteindre entre 2% et 2,25% pour la première fois après dix ans de politique monétaire accommodante.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Mais la décision est tellement attendue que l'évolution du dollar dépendra surtout de la teneur du message délivré par l'institution, selon Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

La Banque centrale doit en effet aussi faire part mercredi de nouvelles prévisions sur l'économie et les taux d'intérêt.

"Alors que plusieurs éléments menaçant la croissance se profilent, la Fed pourrait esquisser des perspectives plus prudentes pour sa politique monétaire", a souligné M. Manimbo en mettant en avant l'atténuation à venir des effets de la réforme fiscale, les tensions commerciales et la remontée des taux d'intérêt.

"Les bonnes conditions sur le marché du travail et la performance des actions boursières suggèrent que la Fed n'a pas de raison de se montrer prudente mais l'incertitude liée à la guerre commerciale et les poches de faiblesse du marché domestique pourraient forcer Jerome Powell (le président de la Fed) à lever le pied", a aussi relevé M. Anthis.

De son côté, l'euro continuait à profiter de déclarations du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, qui a évoqué lundi une "reprise relativement vigoureuse de l'inflation sous-jacente".

Ces propos alimentent l'idée que la BCE fait preuve d'une certaine sérénité face aux risques croissants pesant sur la conjoncture en zone euro et suggèrent que l'institution pourrait relever ses taux directeurs plus tôt que prévu actuellement par le marché.

Peter Praet, l'économiste en chef de l'institution, "a tenté mardi d'atténuer la portée des commentaires" de M. Draghi en insinuant que les marchés ne devraient pas chercher à les interpréter outre-mesure, ont souligné les analystes de Wells Fargo. Mais l'euro a conservé son avancée.

Vers 19H00 GMT, l'euro progressait également face à la devise nippone à 132,92 yens pour un euro contre 132,52 yens lundi soir.

Le dollar montait un peu face au yen à 112,95 yens contre 112,80 yens lundi soir.

L'once d'or valait 1.200,72 dollars, contre 1.199,09 dollars lundi soir.

Après un jour férié lundi en Chine, la monnaie nationale a repris sa cotation et a terminé à 6,8675 yuans pour un dollar, contre 6,8571 yuans vendredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.355,52 dollars, contre 6.626,29 dollars selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1768 1,1748

EUR/JPY 132,92 132,52

EUR/CHF 1,1356 1,1329

EUR/GBP 0,8924 0,8954

USD/JPY 112,95 112,80

USD/CHF 0,9649 0,9643

GBP/USD 1,3187 1,3120

