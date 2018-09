L'euro en légère hausse face au dollar après les nouvelles taxes américaines

contre la Chine

Tokyo (awp/afp) - L'euro était en légère hausse face au dollar mardi après l'annonce d'une nouvelle salve de taxes américaines sur 200 milliards de dollars de biens chinois, des tarifs douaniers au taux pour l'instant moins élevé que ce qui était craint.

A 06H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,1699 dollar contre 1,1683 dollar la veille à 23H00 GMT.

Avec ces nouvelles mesures, ce sont la moitié des importations chinoises aux Etats-Unis qui seront désormais taxées, à partir de lundi prochain.

Le yuan chinois qui a lâché un peu de terrain dans la nuit se reprenait mardi matin et n'était plus qu'en légère baisse face au dollar, à 6,8604 yuans pour un dollar contre 6,8570 lundi à 15H30 GMT.

Certaines voix aux Etats-Unis accusent la banque centrale chinoise de laisser le yuan se déprécier pour compenser les effets des taxes.

Depuis l'annonce des premières mesures protectionnistes des Etats-Unis contre la Chine, en mars, la devise chinoise a perdu 8% de sa valeur contre le dollar.

Le billet vert était en légère hausse face au yen à 111,97 yens pour un dollar au lieu de 111,85 yens lundi soir.

La devise japonaise baissait un peu plus nettement contre l'euro à 131,00 yens contre 130,68 yens lundi.

Cette relative stabilité sur les marchés des changes s'explique notamment par le fait que les Etats-Unis ont imposé les 200 milliards de produits chinois à 10% et non à 25% comme cela avait été un temps envisagé. Donald Trump a néanmoins prévenu que les taxes seront portées à 25% à partir du 1er janvier.

"Si les Etats-Unis indiquent qu'ils n'augmenteront pas les taxes à 25% et si la Chine vient à la table des négociations, la riposte chinoise et les mouvements d'aversion au risque seront évités pour l'instant", note Kengo Suzuki, analyste chez Mizuho Securities.

"La clé c'est de voir comment la Chine va répondre, s'ils vont riposter ou discuter", ajoute t-il.

Le conseiller économique de M. Trump, Larry Kudlow a assuré que les Etats-Unis étaient ouverts au dialogue "à tout moment".

Plusieurs devises émergentes particulièrement exposées aux mouvements du dollar, reculaient légèrement mardi matin.

Les devises asiatiques étaient notamment concernées, à l'image de la roupie indonésienne qui atteignait son plus bas face au dollar depuis une dizaine de jours, à 14.934 roupies pour un dollar.

L'indice MSCI qui regroupe un panier d'une vingtaine de devises émergentes cédait 0,2% dans la nuit de lundi à mardi.

L'once d'or valait 1.199,79 dollars, contre 1.201,47 dollars lundi à 21H00 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.270,99 dollars, contre 6.216,01 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1699 1,1683

EUR/JPY 131,00 130,68

EUR/CHF 1,1249 1,1245

EUR/GBP 0,8888 0,8878

USD/JPY 111,97 111,85

USD/CHF 0,9615 0,9626

GBP/USD 1,3162 1,3157

