L'euro en petite baisse face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro s'inscrivait en très légère baisse mardi face au dollar, au lendemain d'une hausse dans la foulée de l'annonce de l'accord entre les Etats-Unis et le Mexique dans le cadre de la révision du pacte de libre-échange nord-américain (Aléna).

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1671 dollar, contre 1,1678 dollar lundi soir à 21H00 GMT et 1,1622 dollar lundi soir.

La devise européenne progressait un peu face au yen à 129,84 yens contre 129,72 yens lundi soir.

Le dollar montait également face au yen à 111,25 yens, contre 111,08 lundi soir.

Les investisseurs sont dorénavant tournés vers "les négociations entre les Etats-Unis et le Canada et l'impact sur les discussions entre les Etats-Unis et la Chine", selon une note de Mizuho Securities.

Lundi, le dollar avait commencé à perdre de la vigueur alors que se précisaient les informations sur la conclusion imminente d'un accord entre les Etats-Unis et le Mexique, officialisée depuis la Maison Blanche par le président américain vers 15H15 GMT.

Cet accord -qui concerne les secteurs de l'automobile (l'un des principaux contentieux), l'agriculture, le droit du travail ou encore la propriété intellectuelle- a renouvelé temporairement l'intérêt des cambistes pour le peso mexicain et dans une moindre mesure pour le dollar canadien, en partie affectés ces derniers mois par l'absence d'avancées dans les négociations.

Le Canada --lui aussi signataire de l'Alena-- n'a pas participé à cette phase des négociations mais le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président Donald Trump ont eu lundi en parallèle une "discussion constructive" en vue d'un accord. La ministre des Affaires étrangères canadienne est d'ailleurs attendue mardi à Washington.

De son côté, l'euro a surtout et encore bénéficié lundi de l'affaiblissement du dollar, a relevé Mazen Issa de TD Securities.

"Un des signaux les plus encourageants jusque-là est peut-être le maintien de la reprise récente de l'euro," a pour sa part estimé Stephen Innes.

La tendance n'est cependant pas vraiment à une hausse durable pour la monnaie unique européenne qui fait face au risque italien. Outre sa dette (130% du PIB) et ses banques fragiles, l'Italie menace depuis plusieurs jours l'Union européenne de représailles, essentiellement sur le plan de sa contribution au budget communautaire, en raison de désaccords avec Bruxelles sur la question des migrants.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.209,86 dollars contre 1.211,37 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8145 yuans pour un dollar contre 6,8157 yuans lundi.

Le bitcoin valait 6.902,98, dollars contre 6.719,04, dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1671 1,1678

EUR/JPY 129,84 129,72

EUR/CHF 1,1442 1,1443

EUR/GBP 0,9068 0,9058

USD/JPY 111,25 111,08

USD/CHF 0,9803 0,9799

GBP/USD 1,2871 1,2892

