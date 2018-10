L'euro en petite hausse face au dollar après le rejet du budget italien

New York (awp/afp) - L'euro montait légèrement face au dollar mardi, les investisseurs montrant peu d'inquiétudes après le rejet officiel du budget italien par la Commission européenne, une première dans l'histoire de l'UE.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,1469 dollar, contre 1,1464 dollar lundi vers 21H00 GMT.

Le gouvernement italien "va ouvertement, consciemment à l'encontre des engagements pris", a déclaré mardi le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis, en annonçant le rejet du budget de l'Italie, qui prévoit un déficit public à 2,4% en 2019.

"Cela ne change rien (...) on ne retourne pas en arrière", lui a répondu Matteo Salvini, patron de la Ligue (extrême droite), et homme fort du gouvernement italien de coalition.

Malgré la véhémence des discours mardi, "la rhétorique employée par les deux camps s'est considérablement apaisée (par rapport à la semaine dernière)", a estimé Boris Schlossberg de BK Asset Management. "Bruxelles et Rome pourraient parvenir à un compromis", a-t-il prédit.

Selon les règles européennes, l'Italie dispose maintenant de trois semaines pour présenter un budget révisé.

Selon Naeem Aslam, analyste pour Think Markets, si l'euro n'a pas chuté à l'annonce de cette nouvelle, c'est également parce que "les investisseurs s'attendent à ce que la BCE maintienne (jeudi) son orientation vers une politique de normalisation monétaire", ce qui selon lui limite les mouvements à la baisse de la monnaie unique.

Fin septembre, le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, avait diagnostiqué une "reprise relativement vigoureuse de l'inflation sous-jacente" (hors énergie et aliments) à venir.

"La BCE veut en finir avec sa politique de rachat d'actifs. Elle voit les inquiétudes italiennes et le ralentissement du commerce comme des péripéties mineures par rapport à son projet de retrouver une politique monétaire normale", a indiqué M. Schlossberg.

De son côté, la devise japonaise, considérée comme une valeur refuge, évoluait en hausse face aux principales devises, dans un contexte de chute des places boursières à travers le monde et de recherche de capitaux sûrs.

"Le Brexit, le déficit budgétaire italien, les tensions commerciales et l'évolution de la situation en Arabie Saoudite incitent les investisseurs à rechercher des actifs plus +sûrs+", ont affirmé les analystes d'ActivTrades alors que l'once d'or a atteint un plus haut depuis la mi-juillet.

Du côté du dollar, les investisseurs s'intéressaient de plus en plus aux élections de mi-mandat qui se profilent aux Etats-Unis.

"Un Congrès divisé peut affaiblir modestement le dollar en raison du risque de paralysie" politique à Washington, ont indiqué les analystes de Wells Fargo.

Vers 19H00 GMT, la devise européenne baissait face à la monnaie nippone à 128,95 yens, contre 129,35 yens lundi à 21H00 GMT.

Le dollar baissait également face au yen à 112,43 yens, contre 112,82 yens lundi soir.

Le franc suisse montait légèrement face à l'euro, à 1,1417 franc suisse pour un euro, contre 1,1419 lundi, tout comme face au dollar à 0,9954 franc suisse pour un dollar, contre 0,9960 franc suisse lundi soir.

L'once d'or valait 1.231,08 dollars, contre 1.222,03 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9380 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,9475 yuans lundi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.389,82 dollars, contre 6.413,52 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1469 1,1464

EUR/JPY 128,95 129,35

EUR/CHF 1,1417 1,1419

EUR/GBP 0,8832 0,8844

USD/JPY 112,43 112,82

USD/CHF 0,9954 0,9960

GBP/USD 1,2986 1,2963

bur-alb/jum/bp