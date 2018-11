L'euro et la livre en hausse face au dollar après l'accord sur le Brexit

Paris (awp/afp) - L'euro et la livre progressaient lundi face au dollar après l'accord scellé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur la question du Brexit, dans un marché qui reste toujours dominé par l'incertitude.

Vers 07H15 GMT (08H15 à Paris), l'euro valait 1,1362 dollar, contre 1,1337 dollar vendredi à 22H00 GMT.

La monnaie britannique s'échangeait elle à 1,2828 dollar contre 1,2814 dollar vendredi soir.

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont scellé dimanche un divorce historique, après un mariage houleux de plus de 40 ans.

"L'approbation a été un pas en avant, mais une décision finale doit encore être prise", a souligné auprès de l'AFP Yusuke Tanaka, de Mitsubishi UFJ Trust and Banking. "La confusion autour de Brexit va probablement continuer pour l'instant", a-t-il estimé.

Le risque reste "élevé" autour "des négociations UE-Brexit et du sommet du G20", a aussi commenté dans une note Stephen Innes, analyste chez OANDA.

Le "traité de retrait" approuvé par les dirigeants des pays européens, après 17 mois de tractations avec Londres, doit en effet désormais passer l'épreuve de la ratification du Parlement européen et surtout celle, loin d'être acquise, du Parlement britannique.

La Première ministre britannique Theresa May doit réunir lundi matin son cabinet puis doit s'employer à convaincre avant Noël son pays et le Parlement d'avoir trouvé le "meilleur accord possible".

Un rejet de l'accord serait "un retour à la case départ" qui "ouvrirait la porte à plus de divisions et d'incertitude", avertira-t-elle, selon des extraits de son discours diffusés à l'avance.

Dans le dossier italien, le dialogue sur le budget rejeté par Bruxelles continue avec la Commission européenne et le pays a l'espoir qu'il permettra d'éviter des sanctions, selon le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte.

Les investisseurs gardent également dans le viseur la réunion du G20 qui se tiendra vendredi et samedi et qui réunira 19 pays et l'Union européenne.

Vers 07H15 GMT lundi, le billet vert valait 113,22 yens, contre 112,96 yens vendredi à 22H00 GMT.

L'euro était en hausse face au yen à 128,64 yens pour un euro contre 128,06 yens vendredi soir.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1325 franc suisse pour un euro lundi, contre 1,1311 vendredi, et évoluait à peu près stable rapport au billet vert, à 0,9967 franc suisse pour un dollar contre 0,9974 jeudi.

La monnaie chinoise montait à 6,9417 yuans pour un dollar, contre 6,9485 vers 15H30 GMT vendredi.

L'once d'or valait 1.226,36 dollars, contre 1.223,19 dollars vendredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.025,96 dollars, contre 4.260,57 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi ---------------------------------- 07H15 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1362 1,1337 EUR/JPY 128,64 128,06 EUR/CHF 1,1325 1,1311 EUR/GBP 0,8858 0,8849 USD/JPY 113,22 112,96 USD/CHF 0,9967 0,9974 GBP/USD 1,2828 1,2814

afp/fr