L'euro et la livre montent face au dollar, espérant un accord sur le Brexit

New York (awp/afp) - L'euro et la livre sterling remontaient mercredi face au dollar alors que l'Allemagne et le Royaume-Uni pourraient accepter un accord sur le Brexit avant d'en avoir conclu tous les détails, selon des informations de presse.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1623 dollar, contre 1,1582 dollar mardi vers 21H00 GMT.

La livre s'échangeait à 1,2896 dollar contre 1,2855 dollar la veille.

La devise européenne se reprenait aussi face à la monnaie nipponne à 129,60 yens contre 129,03 yens mardi soir.

Le dollar montait également face au yen à 111,50 yens contre 111,41 yens mardi soir.

"Les cambistes ont enfin eu de bonnes nouvelles sur le Brexit", a commenté Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Selon l'agence Bloomberg, Berlin et Londres seraient prêts à accepter de signer un accord de divorce non détaillé, repoussant à plus tard les détails qui fâchent sur la future relation.

La nouvelle a permis à la livre de prendre près de 1% face au dollar au plus haut en séance, et a également aidé l'euro face à la devise américaine. L'engouement s'est tempéré en cours de séance après que le ministre britannique du Brexit ait contredit ces informations.

De leur côté, les devises émergentes continuaient de souffrir alors que l'indice MSCI, qui regroupe une vingtaine de monnaies émergentes, reculait pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2017. La roupie indonésienne touchait un nouveau plus bas depuis la crise de 1998.

"La volatilité sur le marché des monnaies de pays émergents reste proche des plus hauts enregistrés lors de la crise financière" de 2008, ont noté les analystes de Commerzbank.

Outre la force du dollar, certains cambistes craignent que les tensions commerciales commencent à peser sur l'économie de certains pays.

"Les PMI (indicateurs avancés de l'économie, NDLR) de la Chine, de la Nouvelle Zélande, de l'Australie, de Singapour, de l'Inde et de la Suède pour août ont reculé", ont énuméré les analystes de Société Générale.

L'Afrique du Sud a quant à elle annoncé mardi avoir replongé en récession pour la deuxième fois en deux ans. Sa monnaie a atteint mercredi son plus bas historique face au dollar.

Sur le front américain, les négociations entre Washington et Ottawa sur l'avenir de l'Accord de libre échange nord-américain (Alena) ont repris mercredi, après avoir été suspendues en fin de semaine dernière.

Jeudi, l'attention des marchés se portera sur la Chine et les Etats-Unis, alors que Washington devrait conclure une consultation publique qui pourrait aboutir à l'imposition de nouvelles taxes sur 200 milliards de dollars de biens chinois.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.196,31 dollars, contre 1.191,56 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a clôturé à 6,8300 yuans pour un dollar, contre 6,8443 yuans pour un dollar mardi à la fermeture.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.921,84 dollars, contre 7.361,57 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg. Il a été affecté par la décision de Goldman Sachs de différer son projet d'ouvrir une salle de marché destinée au courtage des cryptomonnaies, d'après le site financier Business Insider.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1623 1,1582

EUR/JPY 129,60 129,03

EUR/CHF 1,1300 1,1284

EUR/GBP 0,9013 0,9010

USD/JPY 111,50 111,41

USD/CHF 0,9722 0,9745

GBP/USD 1,2896 1,2855

bur-alb/jum/pb