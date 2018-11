L'euro et la livre remontent légèrement face au dollar

Paris (awp/afp) - L'euro et la livre britannique remontaient légèrement face au dollar mercredi, après une forte baisse mardi, dans un contexte d'aversion au risque.

Vers 07H20 GMT (08H20 HEC), l'euro valait 1,1394 dollar, contre 1,1370 mardi à 22H00 GMT. La livre remontait elle à 1,2806 dollar, contre 1,2788 dollar la veille.

La veille, la nervosité qui s'était emparée des places financières mondiales avait fait plonger les cours du pétrole de plus de 6% à Londres et New York, faisant chuter les places boursières européennes à la clôture et entraînant une nouvelle séance chahutée à Wall Street.

"Les ventes de l'euro et de la livre causées par l'aversion au risque ont fait monter le dollar face au yen (...) mais la prudence demeure face à une potentielle recommandation de sanctions de la part de la Commission européenne sur la question du budget italien" a estimé Mizuho Securities dans une note.

Les relations entre la Commission européenne et l'Italie sont au coeur des préoccupations du marché depuis que Rome a refusé de revoir son budget pour 2019, prenant ainsi le risque de sanctions financières, dont la mise en oeuvre reste néanmoins assez hypothétique.

"Si Bruxelles décide de lancer une procédure contre déficit excessif envers l'Italie aujourd'hui, faisant ainsi monter les enchères contre le gouvernement italien pour ses soi-disant transgressions budgétaires, alors nous pourrions voir les banques italiennes faire face à une pression supplémentaire" a ajouté Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets.

Au Royaume-Uni, Theresa May doit se rendre mercredi à Bruxelles pour rencontrer Jean-Claude Juncker, dans "une tentative pour préciser la déclaration politique de sept pages sur les futures relations entre UE et Royaume-Uni, et pour essayer d'établir un climat politique plus calme permettant de mener à terme l'accord de retrait", a détaillé Michael Hewson.

Parmi les autres devises, le dollar remontait face au yen, à 112,85 yens pour un dollar mercredi, contre 112,77 yens mardi soir.

L'euro valait 128,61 yens mercredi, contre 128,24 mardi.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1337 franc suisse pour un euro mercredi, contre 1,1317 mardi, mais remontait par rapport au billet vert à 0,9950 franc suisse pour un dollar contre 0,9954 mardi.

L'once d'or valait 1222,76 dollars, contre 1221,63 dollars mardi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4408,63 dollars, contre 4337,68 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi ---------------------------------- 07H20 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1394 1,1370 EUR/JPY 128,61 128,24 EUR/CHF 1,1337 1,1317 EUR/GBP 0,8898 0,8892 USD/JPY 112,85 112,77 USD/CHF 0,9950 0,9954 GBP/USD 1,2806 1,2788

afp/buc