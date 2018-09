L'euro et la livre se stabilisent, les monnaies émergentes restent malmenées

Paris (awp/afp) - L'euro et la livre se stabilisaient jeudi face au dollar, tandis que les devises émergentes étaient toujours malmenées face au billet vert, dans un marché prudent en raison notamment du conflit commercial sino-américain.

Vers 06H50 GMT, la monnaie unique valait 1,1625 dollar, contre 1,1630 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La livre s'échangeait à 1,2901 dollar contre 1,2905 dollar la veille.

La devise européenne reculait face à la monnaie nippone à 129,50 yens contre 129,71 yens mercredi soir.

Le dollar reculait lui aussi légèrement face au yen, à 111,40 yens contre 111,53 yens mercredi soir.

Les devises émergentes restaient malmenées: l'indice MSCI Emerging Markets Currency, qui en regroupe une vingtaine, évoluait toujours jeudi à son plus bas niveau depuis plus d'un an.

"Le dollar a pris un peu de repos pour une fois alors que le marché attend des nouvelles de la Maison Blanche dès cette semaine" sur les taxes sur les importations chinoises, a commenté dans une note David de Garis, analyste chez National Australia Bank.

L'attention des marchés se portera en effet ce jeudi sur la Chine et les Etats-Unis, alors que Washington devrait conclure une consultation publique qui pourrait aboutir à l'imposition de nouvelles taxes sur 200 milliards de dollars de biens chinois.

L'administration Trump va par ailleurs poursuivre jeudi ses tractations avec le Canada pour tenter de trouver un compromis sur la modernisation de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

Le Canada est revenu à un ton nettement plus optimiste mercredi soir après la reprise des discussions avec l'administration Trump, évoquant même la possibilité d'un accord trilatéral avec le Mexique.

Les investisseurs vont également garder un oeil sur le dossier du Brexit, alors que l'Allemagne et le Royaume-Uni pourraient accepter un accord sur le Brexit avant d'en avoir conclu tous les détails, selon des informations de presse.

Vers 06H50 GMT, l'once d'or valait 1.197,73 dollars, contre 1.196,95 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait à 6,8363 yuans pour un dollar, contre 6,83 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.410,67 dollars, contre 6.949,01 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

06H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1625 1,1630

EUR/JPY 129,50 129,71

EUR/CHF 1,1279 1,1303

EUR/GBP 0,9010 0,9012

USD/JPY 111,40 111,53

USD/CHF 0,9702 0,9717

GBP/USD 1,2901 1,2905

afp/al