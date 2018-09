L'euro et les monnaies émergentes se reprennent face au dollar, marché

attentiste

Londres (awp/afp) - L'euro se reprenait face au dollar vendredi, tout comme les devises émergentes, même si les cambistes restaient prudents avant l'emploi américain et avec un risque élevé d'escalade de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique valait 1,1644 dollar, contre 1,1623 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La devise européenne montait un peu face à la monnaie nippone à 128,91 yens contre 128,73 yens jeudi soir.

Le dollar était stable face au yen, à 110,71 yens contre 110,75 yens jeudi soir.

Les devises émergentes se stabilisaient également face au dollar après avoir plongé ces dernières semaines. L'indice MSCI Emerging Markets Currency, qui en regroupe une vingtaine, avait atteint son plus bas niveau depuis mi-2017 mercredi.

Le cours du peso argentin s'était notamment nettement repris jeudi face au dollar, en pleine négociation des dirigeants du pays avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d'un accord financier.

Mais la remontée des devises émergentes "est due à des achats à bon compte, c'est le calme avant la tempête" de vendredi, s'est inquiété Stephen Innes, analyste chez Oanda.

"La tension est palpable dans l'attente d'une possible annonce de Washington sur des taxes douanières concernant 200 milliards de dollars de produits chinois", a ajouté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Les acteurs du marché regardaient également de près les laborieuses négociations entre les Etats-Unis et le Canada pour aboutir à un nouvel Accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

Ils s'intéressaient aussi à des propos de Donald Trump suggérant que le Japon pourrait être la prochaine cible de sa politique protectionniste.

Dans des commentaires donnés à un éditorialiste du Wall Street Journal (WSJ), le président américain, qui ne cesse de déplorer le déficit commercial des Etats-Unis avec ses partenaires, a certes décrit de "bonnes relations" avec le gouvernement japonais mais il a ajouté: "bien sûr, cela va s'arrêter dès que je leur aurai annoncé combien ils vont devoir payer".

Par ailleurs, les cambistes seront particulièrement attentifs vendredi au rapport mensuel sur l'emploi américain.

Pour le marché des changes, ce rapport est crucial puisque la Réserve fédérale américaine (Fed) remonte ses taux directeurs quand elle craint que l'économie américaine ne surchauffe.

"Le fait que les salaires n'aient pas augmenté plus vite est la preuve que nous avons encore de la marge", a affirmé jeudi John Williams, président de la Fed de New York, qui estime donc que l'institution "ne ressent pas le besoin de remonter ses taux plus vite que prévu".

"N'est-ce pas exactement ce sur quoi le marché misait ?", s'est interrogé M. Innes, qui juge que les cambistes devront être particulièrement attentifs aux données sur le salaire horaire.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.200,69 dollars, contre 1.199,96 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8398 yuans pour un dollar, contre 6,8355 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.453,35 dollars, contre 6.9440,22 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1644 1,1623

EUR/JPY 128,91 128,73

EUR/CHF 1,1237 1,1219

EUR/GBP 0,8997 0,8990

USD/JPY 110,71 110,75

USD/CHF 0,9651 0,9652

GBP/USD 1,2939 1,2930

