L'euro grimpe face au dollar après des propos de responsables de la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro a subitement accru ses gains mercredi face au dollar, alors que les investisseurs surveillent la politique monétaire des Etats-Unis et les négociations commerciales avec la Chine.

A 15H00 GMT (16H00 HEC) l'euro valait 1,1518 dollar contre 1,1441 mardi à 22H00 GMT.

Dans un entretien au Wall Street Journal, James Bullard, le président de la Fed de Saint Louis (Missouri), qui est un membre votant cette année, a jugé que le niveau des taux était "le bon" actuellement mais que la Fed "est sur le point d'aller trop loin et pourrait mener l'économie à la récession" si les taux grimpaient davantage.

Raphael Bostic, un autre membre de la Fed mais sans droit de vote en 2019, a estimé mercredi, en réponse à une question d'un journaliste, que la prochaine action de l'institution pourrait tout aussi bien être une baisse qu'une hausse des taux d'intérêt.

Ces déclarations sont importantes pour les investisseurs qui cherchent à estimer le nombre de hausses des taux d'intérêt en 2019, celles-ci rendant le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif.

A 19H00 GMT, les cambistes suivront la publication du compte-rendu de la précédente réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui "offrira plus de détails sur la direction de la politique monétaire américaine", a expliqué plus tôt dans la journée Mike van Dulken, analyste pour Accendo Markets.

La semaine dernière, des propos du président de la Fed, Jerome Powell, jugés prudents, ont fait nettement baisser le billet vert.

Autre événement qui concentre l'attention: les négociations sino-américaines qui jouent les prolongations, avec une troisième journée non prévue au programme initial.

"Ces discussions ont été étendues et bien que l'optimisme grandit, jusqu'à maintenant, les détails manquent", a expliqué James Hughes, analyste pour Axitrader, pour qui toute avancée "a le potentiel d'affaiblir le dollar", considéré comme une valeur refuge en période d'incertitudes.

Côté indicateur, le chômage en zone euro a reculé à 7,9% en novembre, son plus bas en dix ans, alors que les analystes tablaient sur un maintien à 8,1%.

Enfin, sur le front du Brexit, les députés britanniques ont obligé mercredi le gouvernement à présenter sous trois jours un plan alternatif en cas de rejet de l'accord de sortie négocié avec Bruxelles, lors du vote prévu le 15 janvier.

La veille, les députés avaient déjà limité la capacité de l'exécutif à modifier la politique fiscale en cas de Brexit sans accord.

En cas de rejet de l'accord la semaine prochaine, une nouvelle période d'incertitudes s'ouvrirait avec à terme, la possibilité d'une sortie sans accord, scénario le plus craint par les milieux économiques.

Mercredi, la livre britannique baissait face à l'euro et progressait face au dollar. Elle valait, vers 15H00 GMT, 90,16 pence pour un euro contre 89,97 pence mardi soir et 1,2779 dollar pour une livre contre 1,2717 la veille.

Parmi les autres devises, le dollar baissait face à la devise japonaise, à 108,47 yens pour un dollar contre 108,75 la veille. L'euro, de son côté, progressait aussi à 124,97 yens pour un euro contre 124,41 mardi soir.

Le franc suisse montait face au billet vert à 0,9748 franc suisse pour un dollar contre 0,9813 la veille et se stabilisait face à la devise européenne, à 1,1232 franc suisse pour un euro contre 1,1228 mardi.

La monnaie chinoise s'appréciait face au dollar à 6,8165 yuans pour un billet vert contre 6,8532 mardi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.288,55 dollars au lieu de 1.285,21 mardi.

Enfin, le bitcoin valait 3.990,58 dollars contre 4.000,42 mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

------------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1518 1,1441

EUR/JPY 124,97 124,41

EUR/CHF 1,1232 1,1228

EUR/GBP 0,9016 0,8997

USD/JPY 108,47 108,75

USD/CHF 0,9748 0,9813

GBP/USD 1,2779 1,2717

bur-ktr/js/nas