L'euro, le dollar et la livre britannique inertes, le marché américain fermé

Londres (awp/afp) - L'euro, le dollar et la livre bougeaient peu lundi, en attendant la présentation du "plan B" de la Première ministre britannique Theresa May pour le Brexit et en l'absence des investisseurs américains.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1365 dollar, contre 1,1363 vendredi à 22H00 GMT.

De son côté, la livre sterling valait 88,34 pence pour un euro, contre 88,29 vendredi à 22H00 GMT, et 1,2865 dollar pour une livre, contre 1,2872 dollar vendredi.

Les marchés américains étaient fermés ce lundi à l'occasion de la journée de Martin Luther King Jr.

Theresa May présente ce lundi son "plan B" pour le Brexit aux députés, qui ont massivement rejeté la semaine dernière l'accord de divorce qu'elle avait difficilement négocié avec l'Union européenne.

"Les premières indications suggèrent qu'il ne sera probablement pas très différent du plan A", a jugé Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Selon les commentateurs, la devise britannique pourrait connaître des mouvements très volatils.

À dix semaines seulement de la sortie prévue de l'Union européenne, le 29 mars, la dirigeante conservatrice doit trouver une voie pour éviter à la cinquième économie mondiale une rupture sans accord, synonyme de risques de pénuries, d'embouteillages monstres aux abords des ports et d'effondrement de la livre.

Outre le Brexit, les investisseurs continuent de surveiller le "shutdown" aux États-Unis, le blocage budgétaire des services fédéraux qui a débuté le 22 décembre et pourrait commencer à peser sur la croissance du pays, et donc sur le dollar.

La menace ne s'est toutefois pas traduite dans les chiffres publiés lundi par le FMI, qui a maintenu sa projection de croissance 2019 à 2,5% pour les États-Unis.

Par ailleurs, selon l'analyste d'ADS Securities Konstantinos Anthis, le "shutdown", en repoussant la publication de certaines données potentiellement décevantes, a également soutenu le dollar.

Selon lui, une fois celui-ci terminé, il est probable que le dollar remonte dans un premier temps puis qu'il baisse en découvrant les derniers chiffres économiques.

Lundi, les analystes s'intéressaient également à la Chine, dont la croissance en 2018 est tombée à son plus bas niveau depuis 1990, à 6,6%.

Un ralentissement de la Chine risque de peser sur l'économie mondiale, et donc de pousser les investisseurs vers les valeurs refuges, comme c'est le cas du yen, qui progressait face à la majorité des principales devises lundi.

Par ailleurs, le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi qu'il abaissait, pour la deuxième fois en quelques mois, la croissance mondiale estimée à 3,5% (-0,2 point) pour cette année après 3,7% en 2018.

Vers 15H00 GMT lundi, le dollar baissait légèrement face au yen, à 109,65 yens pour un dollar contre 109,78 vendredi à 22H00 GMT, tout comme l'euro, à 124,62 yens pour un euro contre 124,74 vendredi.

Parmi les autres devises, le franc suisse perdait du terrain face à l'euro, à 1,1335 franc suisse pour un euro contre 1,1310 vendredi, et face au dollar, à 0,9973 franc suisse pour un billet vert contre 0,9954 vendredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8018 yuans pour un dollar, contre 6,7773 vers 15H30 GMT vendredi.

L'once d'or valait 1.280,16 dollars, contre 1.281,75 vendredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.536,61 dollars, contre 3.612,39 vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1365 1,1363

EUR/JPY 124,62 124,74

EUR/CHF 1,1335 1,1310

EUR/GBP 0,8834 0,8829

USD/JPY 109,65 109,78

USD/CHF 0,9973 0,9954

GBP/USD 1,2865 1,2872

