L'euro, les livres britannique et turque hésitent en attendant les banques

Londres (awp/afp) - L'euro était jeudi face au dollar dans l'attente des réunions de banques centrales européenne, turque et britannique sur fond d'apaisement des tensions commerciales alors que la Chine a salué une offre américaine de négociations.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1616 dollar, contre 1,1626 dollar mercredi vers 21H00 GMT et 1,1606 dollar mardi soir.

La devise européenne était en faible hausse face à la monnaie nipponne à 129,51 yens contre 129,36 yens mercredi soir.

Le dollar progressait également un peu face au yen à 111,51 yens contre 111,26 yens mercredi soir.

Après avoir touché son plus bas depuis près d'un an et demi mardi, l'indice MSCI, qui regroupe une vingtaine de monnaies émergentes, remontait jeudi.

Pour Fiona Cincotta, analyste chez City Index, "le marché des monnaies hiberne" dans l'attente de réunions de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la banque centrale turque (CBRT).

La BCE devrait acter son scénario de durcissement monétaire dévoilé en juin: il s'agit d'arrêter en fin d'année les rachats massifs de dette publique et privée, avant une première hausse de taux escomptée au plus tôt à l'été 2019.

"Les investisseurs vont se tourner vers la conférence de presse du président de la BCE (Mario Draghi) pour avoir son ressenti sur le rythme de la normalisation de la politique monétaire, et sur l'effet des tensions commerciales", a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Mario Draghi s'exprimera à 12H30 GMT.

La livre turque, qui avait atteint mi-août son plus bas historique face au dollar à 7,24 livres pour un dollar, s'est depuis reprise et s'échangeait à 6,38 livres pour un dollar.

Après l'annonce du taux d'inflation du mois d'août la semaine dernière, la CBRT a assuré qu'elle prendrait "les mesures nécessaires pour soutenir la stabilité des prix" et que "l'orientation monétaire serait ajustée" lors de la réunion de jeudi.

Si une hausse des taux est dores et déjà intégrée aux cours, "le marché attendra un signal de la banque pour prouver qu'elle a regagné son indépendance et sera prête à conduire une politique aussi restrictive que nécessaire", ont jugé les analystes de Commerzbank.

Les cambistes garderont aussi un oeil jeudi sur la réunion de la Banque d'Angleterre, où aucune hausse des taux n'est attendue.

L'euro s'est par ailleurs renforcé face au dollar "grâce à un apaisement des inquiétudes concernant la politique commerciale des Etats-Unis", a indiqué Kengo Suzuki de Mizuho Securities.

Le Wall Street Journal avait indiqué mercredi que Washington avait proposé à Pékin de reprendre les négociations commerciales avant que l'administration Trump n'impose de nouvelles taxes punitives sur ses importations.

"La Chine a bien reçu une invitation (à négocier) de la part des Etats-Unis et s'en félicite", a déclaré jeudi un porte-parole du ministère chinois du Commerce, précisant que les deux parties discutaient actuellement des détails d'une possible rencontre dans l'un ou l'autre pays.

Par ailleurs, les négociations entre les Etats-Unis et le Canada sur la modernisation de l'accord commercial Aléna se poursuivent. La chef de la diplomatie canadienne Chrystia Freeland a réaffirmé mercredi qu'un "bon accord était réalisable".

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.205,91 dollars, contre 1.206,28 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8476 yuans pour un dollar, contre 6,8517 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.423,64 dollars, contre 6.305,47 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1616 1,1626

EUR/JPY 129,51 129,36

EUR/CHF 1,1271 1,1288

EUR/GBP 0,8904 0,8914

USD/JPY 111,51 111,26

USD/CHF 0,9704 0,9709

GBP/USD 1,3043 1,3045

