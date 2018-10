L'euro, lesté par le Brexit et l'Italie, se replie face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro reculait face au dollar jeudi, lesté par l'absence d'avancées dans les négociations sur le Brexit et les critiques de responsables européens à l'encontre du budget italien dans un marché sur ses gardes.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,1467 dollar, contre 1,1501 dollar mercredi vers 21H00 GMT. Mardi soir, il valait encore 1,1574 dollar.

"Le dollar comme le yen étant en hausse, on peut supposer que le marché fait avant tout preuve d'aversion pour le risque" dans le sillage de la chute des indices à Wall Street, a souligné Greg Anderson de BMO.

Le billet vert continuait aussi à profiter du compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) diffusé mercredi, dans lequel l'institution a réaffirmé son intention de relever "graduellement" les taux d'intérêt au vu de la solidité de la croissance économique des États-Unis.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes.

Du côté de l'euro, la monnaie unique était lestée par l'absence d'avancées dans les discussions sur le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE), selon Greg Anderson.

La période de transition post-Brexit sera "probablement" prolongée au-delà de fin décembre 2020, afin de donner plus de temps à Londres et Bruxelles pour négocier les termes de leur future relation, a estimé jeudi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

"On pourrait penser que cette histoire de Brexit n'influe que sur la livre sterling mais elle pèse aussi sur l'euro", a affirmé Greg Anderson. "Le Royaume-Uni est un marché essentiel pour les exportations européennes et l'UE n'a aucun intérêt à ce que toutes ces discussions se terminent mal", a-t-il expliqué.

L'euro a accentué son repli face au dollar en cours de séance après des commentaires de responsables européens sur le projet de budget italien.

La Commission a dans une lettre adressée à Rome dénoncé le dérapage budgétaire "sans précédent dans l'histoire du Pacte de stabilité et de croissance" et réclamé des "clarifications".

Les acteurs du marché ont aussi été sensibles à des propos du président de la Banque centrale européenne Mario Draghi qui a rappelé, sans nommer l'Italie, l'importance de respecter les règles budgétaires en vigueur.

Vers 19H00 GMT, l'euro baissait face à la devise nippone à 128,63 yens pour un euro, contre 129,55 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le dollar baissait face au yen à 112,18 yens pour un dollar, contre 112,65 yens la veille.

Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,1414 franc suisse pour un euro contre 1,1447 mercredi, et se stabilisait face au dollar, à 0,9954 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9953 mercredi soir.

L'once d'or valait 1.226,42 dollars, contre 1.222,32 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9376 yuans pour un dollar, contre 6,9275 yuans mercredi à 15H30 GMT. Vers 08H30 GMT, le yuan est tombé à 6,9452 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis janvier 2017.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.385,63 dollars, contre 6.437,85 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1467 1,1501

EUR/JPY 128,63 129,55

EUR/CHF 1,1414 1,1447

EUR/GBP 0,8798 0,8770

USD/JPY 112,18 112,65

USD/CHF 0,9954 0,9953

GBP/USD 1,3033 1,3115

