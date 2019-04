L'euro monte encore face au dollar malgré les tensions commerciales

Londres (awp/afp) - L'euro poursuivait sa hausse face au dollar mardi, dans un marché attentif aux tensions commerciales et au Brexit et en attendant des indications concernant la politique monétaire des banques centrales américaine et européenne.

A 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1278 dollar contre 1,1263 dollar lundi à 21H00 GMT.

"Le dollar pourrait encore s'affaiblir avec les spéculations autour d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed d'ici à la fin de l'année", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Selon lui, les investisseurs scruteront attentivement le compte-rendu de la précédente réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, attendu mercredi, à la recherche d'"indices".

La perspective d'une baisse des taux diminue l'attrait du dollar pour les cambistes car elle le rend moins rémunérateur.

Le même jour, la Banque centrale européenne annoncera sa dernière décision de politique monétaire.

Mardi, les investisseurs garderont un oeil sur la réponse des Européens à Trump, qui a menacé lundi d'imposer des taxes si Bruxelles ne met pas un terme à certaines subventions pour Airbus.

"Il y a un risque d'escalade si l'UE décide de répondre (avec des droits de douane)", a souligné Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

"De plus, cela ne va pas améliorer la confiance des investisseurs dans la zone euro", a-t-il ajouté, même si les menaces de M. Trump n'ont pour l'instant pas eu de conséquences sur le cours de l'euro.

L'Union européenne a jugé mardi "largement exagéré" le niveau des contre-mesures envisagées par Washington et indiqué qu'elle "demandera à l'arbitre désigné par l'OMC de déterminer les droits de rétorsion".

La livre sterling, de son côté, montait face au dollar et face à l'euro.

Tandis que la date de sortie de l'UE est désormais fixée au 12 avril, la Première ministre britannique Theresa May se rend à Berlin puis à Paris mardi, après avoir réclamé vendredi un nouveau report du Brexit, jusqu'au 30 juin.

"Le principal risque pour la livre cette semaine est que l'Union européenne refuse une extension de l'Article 50" du traité sur l'UE régissant la sortie de l'Union, ce qui provoquerait une sortie sans accord, scénario cauchemar pour les milieux économiques, ont souligné Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour FXTM.

Un Conseil européen exceptionnel consacré à cette question se réunira mercredi. La demande de report de Theresa May devra être approuvée à l'unanimité des 27 autres pays membres de l'UE pour entrer en vigueur.

Vers 09H00 GMT, la devise britannique s'échangeait à 86,06 pence pour un euro contre 86,23 pence lundi à 21H00 GMT, et à 1,3105 dollar pour une livre contre 1,3061 lundi soir.

Le yen progressait face au dollar (111,31 yens pour un dollar contre 111,48 lundi) et se stabilisait face à l'euro (125,54 yens pour un euro, contre 125,55 lundi).

La devise suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1261 franc suisse pour un euro contre 1,1250 lundi. Elle était en revanche stable face au billet vert à 0,9984 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9989 lundi soir.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,7102 yuans pour un dollar contre 6,7164 yuans lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.300,95 dollars contre 1.297,48 dollars.

Enfin le bitcoin valait 5.225,61 dollars contre 5.252,89 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1278 1,1263

EUR/JPY 125,54 125,55

EUR/CHF 1,1261 1,1250

EUR/GBP 0,8606 0,8623

USD/JPY 111,31 111,48

USD/CHF 0,9984 0,9989

GBP/USD 1,3105 1,3061

