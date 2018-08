L'euro monte face à un dollar pénalisé par des critiques de Trump

Londres (awp/afp) - L'euro montait mardi face au dollar après que Donald Trump a critiqué la politique de hausse des taux d'intérêt du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, dans une interview donnée lundi.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1537 dollar, contre 1,1482 dollar lundi à 21H00 GMT.

La devise européenne montait face au yen japonais à 127,13 yens contre 126,38 yens lundi soir.

Le dollar montait légèrement face au yen à 110,20 yens, contre 110,07 lundi.

L'euro a commencé à monter face au dollar lundi après la publication par la presse de propos de Donald Trump se plaignant des récentes hausses des taux de la Fed, même si le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a déclaré dans le passé ne pas prendre en compte les considérations politiques.

"Actuellement, il n'y a rien qui suggère que (l'indépendance de la Fed) est en danger, mais la rhétorique de M. Trump continue de semer le doute et la confusion", a estimé Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Selon Michael Hewson, de CMC Markets, cette intervention va rendre plus difficile le débat sur la politique monétaire américaine, alors que certains nuages découlant des tensions politiques et commerciales pourraient assombrir les perspectives économiques du pays.

Une future révision du rythme de normalisation pourrait ainsi créer des suspicions d'intervention politique, a-t-il expliqué.

Alors que deux hausses des taux d'intérêt ont déjà eu lieu en mars et en juin, les analystes tablent en majorité sur deux autres avant la fin de l'année.

Un relèvement des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

La critique de Donald Trump intervient alors que M. Powell s'exprimera vendredi, au deuxième jour du symposium de Jackson Hole, qui réunit économistes et banquiers centraux dans le Wyoming aux Etats-Unis. Un événement très attendu car des décisions monétaires ont parfois été annoncées lors des éditions précédentes.

Les investisseurs restaient par ailleurs attentifs aux pourparlers prévus mercredi et jeudi entre la Chine et les Etats-Unis pour tenter de désamorcer le conflit commercial qui les oppose.

Enfin, du côté de l'euro, la monnaie unique a également profité, selon plusieurs analystes, de la détente sur les taux d'emprunt italiens, même si les marchés restent préoccupés par le niveau de la dette et les mesures que pourrait mettre en oeuvre le gouvernement de coalition.

Lundi, l'agence de notation financière Moody's a d'ailleurs étendu sa période d'examen à ce sujet, pour avoir une "meilleure visibilité".

"La tragédie de Gênes (l'effondrement du pont ayant coûté la vie à 43 personnes, ndlr) pourrait servir de prétexte au gouvernement pour déclencher des dépenses considérables en matière d'infrastructures", a souligné M. Wilson.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.195,15 dollars, contre 1.190,51 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8375 yuans pour un dollar contre 6,8578 yuans lundi.

Le bitcoin valait 6.455,24 dollars, contre 6.455,22 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1537 1,1482

EUR/JPY 127,13 126,38

EUR/CHF 1,1387 1,1383

EUR/GBP 0,8991 0,8972

USD/JPY 110,20 110,07

USD/CHF 0,9871 0,9916

GBP/USD 1,2831 1,2798

bur-ktr/js/esp