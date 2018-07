L'euro monte face à un dollar plombé par des propos de Trump

New York (awp/afp) - L'euro gagnait du terrain vendredi face à un dollar bousculé par des commentaires du président américain Donald Trump critiquant la Banque centrale américaine et accusant l'Union européenne et la Chine de manipuler leur monnaie.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait pour 1,1709 dollar, contre 1,1642 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La devise européenne se stabilisait face à la monnaie nipponne à 130,98 yens contre 130,94 yens jeudi soir.

Le dollar reculait face au yen à 111,86 yens contre 112,47 yens jeudi soir.

La devise américaine, "qui s'apprêtait à enregistrer sa deuxième semaine consécutive de forte hausse face à ses principales rivales, a commencé à dégringoler jeudi quand le président Trump a indiqué +ne pas être content+ de la remontée des taux d'intérêt décidée par la Fed", a souligné Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.

De nouveaux commentaires vendredi accusant la Chine, l'Union européenne et d'autres pays de manipuler leur monnaie en baissant leur taux d'intérêt et déplorant que la force du dollar pèse sur la compétitivité des entreprises américaines ont affecté encore plus le dollar.

Et le billet vert s'est encore affaibli quand la chaîne d'informations financières CNBC a affirmé que le locataire de la Maison Blanche s'inquiétait de voir la Fed procéder d'ici la fin de l'année à deux hausses de taux supplémentaires.

Le dollar "pourrait tomber encore plus si les investisseurs redoutent de plus en plus de voir l'administration Trump utiliser le dollar comme un outil pour tenter de réduire l'important déficit commercial du pays", a estimé M. Esiner. Les biens américains deviennent en effet moins cher pour les acheteurs munis d'autres devises quand le dollar s'affaiblit.

"Les commentaires de M. Trump sur les taux d'intérêt de la Fed peuvent créer un peu d'incertitude sur la politique de Washington vis-à-vis du dollar", a aussi commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM, "mais il est peu probable qu'il puisse empêcher l'institution de relever ses taux", a-t-il ajouté.

"La force du dollar est aussi la responsabilité (de M. Trump), qui a entrepris des mesures protectionnistes ainsi qu'une réforme fiscale pour doper l'économie américaine", a souligné Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Cette croissance alimente l'inflation, que la Fed tente de maîtriser en relevant ses taux. Or toute hausse des taux rend la monnaie plus rémunératrice, et donc plus attractive pour les investisseurs.

M. Trump a aussi mis en exergue la faiblesse du yuan chinois, qui a touché en cours de séance asiatique 6,8149 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis plus d'un an.

Cette baisse offre "une compensation non négligeable aux exportateurs chinois pour leur perte de compétitivité liée à la hausse des droits de douane américains", a relevé Rajiv Biswas, économiste du cabinet IHS Markit. Le yuan a perdu plus de 8% de sa valeur depuis le mois d'avril.

Vers 19H00 GMT, l'once d'or valait 1.229,62 dollars, contre 1.222,91 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7697 yuans pour un dollar, contre 6,7751 yuans pour un dollar jeudi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 7.353,41 dollars, contre 7.418,82 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1725 1,1642

EUR/JPY 130,79 130,94

EUR/CHF 1,1633 1,1634

EUR/GBP 0,8929 0,8945

USD/JPY 111,55 112,47

USD/CHF 0,9921 0,9987

GBP/USD 1,3132 1,3014

bur-jum/alb/pb