L'euro monte face au dollar, aidé par le rebond de la livre turque

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait face au dollar jeudi, dans un marché surveillant toujours la crise turque où la livre a rebondi mercredi, mais la situation économique du pays suscitait toujours l'inquiétude des investisseurs.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1388 dollar contre 1,1345 dollar mercredi soir.

La devise européenne montait face au yen à 126,24 yens contre 125,64 yens mercredi soir.

Le dollar montait lui aussi face au yen à 110,85 yens, contre 110,74 yens mercredi.

Selon les analystes, la livre turque a continué à se reprendre grâce aux mesures engagées par les autorités pour restreindre la spéculation sur la monnaie.

Mais les tensions avec les États-Unis sont loin de s'apaiser. Mercredi, Ankara a fortement augmenté les droits de douane de plusieurs produits américains et a de nouveau refusé de lever l'assignation à résidence du pasteur Brunson, à l'origine de la crise diplomatique avec Washington.

Par ailleurs, alors que le plongeon de la livre turque avait entraîné dans son sillage nombre de devises de pays émergents par crainte de contagion, son rebond n'a pas eu le même effet. Le marché est toujours en train d'estimer la possibilité d'une contagion aux autres pays émergents et à l'Europe.

"Alors que les capacités de paiement de la dette des pays émergents se sont améliorées, la pression actuelle (sur leurs monnaies) ne provient que de mouvements spéculatifs ", ont déclaré Kengo Suzuki et d'autres stratégistes de Mizuho Securities dans une note.

"Il n'y a pas de forte probabilité que le dernier choc de la livre turque conduise à une baisse généralisée des devises des marchés émergents ", ont-ils déclaré.

Le billet vert restait ferme grâce à des indicateurs américains reflétant une économie en bonne forme: les ventes au détail ont progressé de 0,5% en juillet, la productivité a atteint au 2e trimestre son rythme le plus fort en plus de trois ans (+2,9%) et l'activité manufacturière dans la région de New York a confirmé sa robustesse en août.

Le dollar continue à profiter de la perspective d'une hausse de l'inflation américaine, a déclaré Makoto Noji, stratégiste de SMBC Nikko Securities.

"En raison des réductions d'impôts sans précédent de l'administration Trump, les risques de surchauffe économique et d'inflation persistent aux États-Unis", a-t-il déclaré dans un commentaire.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.177,30 dollars contre 1.174,88 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8850 yuans pour un dollar contre 6,9348 yuans mercredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.289,70 dollars, contre 6.347,87 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,388 1,1345

EUR/JPY 126,24 125,64

EUR/CHF 1,1298 1,1273

EUR/GBP 0,8949 0,8935

USD/JPY 110,85 110,74

USD/CHF 0,9921 0,9936

GBP/USD 1,2726 1,2697

bur-php/nas