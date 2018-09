L'euro monte face au dollar dans un marché attentiste

Paris (awp/afp) - L'euro montait face au dollar lundi dans un marché toujours inquiet d'un regain de tensions commerciales entre les États-Unis et ses principaux partenaires, et des difficultés des devises émergentes.

Vers 06H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1615 dollar, contre 1,1602 dollar vendredi à 21H00 GMT.

La devise européenne baissait face au yen à 128,82 yens contre 128,84 yens vendredi soir.

Le dollar baissait face au yen à 110,91 yens contre 111,03 yens vendredi soir.

Les investisseurs tentaient de réduire leurs positions risquées car l'espoir de voir les tensions commerciales s'apaiser, qui avait relancé l'appétit des cambistes pour le risque en début de semaine dernière, s'est réduit, selon des analystes.

"Le marché est tendu du fait que les États-Unis adoptent des politiques commerciales dures envers le Canada et la Chine ", a déclaré Mizuho Securities dans une note aux clients.

Cette tension "a été amplifiée par les tweets du président Trump", qui a critiqué la politique commerciale du Canada et mis en doute sa place dans l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena), a ajouté Mizuho Securities.

Donald Trump a de nouveau menacé samedi d'expulser le Canada de l'Alena, au lendemain de la suspension de difficiles négociations commerciales qui ont buté en grande partie sur son intransigeance.

Les discussions s'annonçaient également compliquées entre les États-Unis et la Chine: selon l'agence Bloomberg, Donald Trump souhaiterait mettre en oeuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés dès la semaine prochaine.

"Compte tenu des tweets (de Trump), il est fort probable que le calendrier concret de l'imposition des taxes sera annoncé rapidement ", a estimé Mizuho Securities.

Trump a par ailleurs jugé lors d'un entretien avec l'agence Bloomberg que l'offre de l'Union européenne d'abandonner les tarifs douaniers sur les importations automobiles américaines n'était pas suffisante.

L'euro, de son côté profitait du fait que le chômage s'est maintenu en juillet dans la zone euro à son plus bas niveau depuis 2008 (8,2%) et que l'inflation y a ralenti à 2% en août.

De plus, le ministre italien des Finances Giovanni Tria a promis dimanche que les perturbations sur les marchés prendront fin avant la fin du mois, une fois annoncé le budget 2019 qui respectera la stabilité financière.

Le spread (l'écart très surveillé entre les taux d'emprunt allemand et italien) a atteint les 290 points de base vendredi, soit son niveau le plus élevé depuis un an.

Les cambistes restent par ailleurs très attentifs à la situation des pays émergents qui restent sous pression malgré le message modéré de la Fed (la banque centrale américaine) à Jackson Hole la semaine dernière.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé dimanche les États-Unis d'avoir un comportement de loup et a déclaré qu'Ankara poursuivrait les transactions en devises autres que le dollar avec la Russie et d'autres pays.

La livre turque a perdu un quart de sa valeur le mois dernier, alors que la guerre commerciale avec les États-Unis s'est intensifiée.

Le peso argentin a de son côté perdu près de 20% de sa valeur face au dollar en fin de semaine alors que la roupie indienne évoluait autour de son plus bas historique et que la roupie indonésienne retrouvait ses cours les plus bas depuis la crise asiatique de 1998.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.201,08 dollars contre 1.201,40 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8324 yuans pour un dollar contre 6,8315 yuans vendredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.221,90 dollars contre 7.044,60, dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1615 1,1602

EUR/JPY 128,82 128,84

EUR/CHF 1,1260 1,1242

EUR/GBP 0,8983 0,8955

USD/JPY 110,91 111,03

USD/CHF 0,9694 0,9689

GBP/USD 1,2930 1,2960

