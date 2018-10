L'euro monte face au dollar dans un marché surveillant les taux américains

New York (awp/afp) - L'euro rebondissait un peu face au dollar jeudi dans un marché observant de près la hausse soudaine des taux d'emprunt américains sur le marché obligataire.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique valait 1,1512 dollar, contre 1,1478 dollar mercredi soir. La veille, l'euro avait enregistré sa sixième séance de baisse d'affilée et avait atteint 1,1465 dollar, son plus bas niveau depuis mi-août.

"Le marché des changes se consolide après la forte progression du dollar (mercredi), la plupart des grandes devises rebondissant légèrement en l'absence d'informations majeures avant la publication vendredi" du rapport mensuel sur l'emploi américain, a observé Boris Schlossberg, de BK Asset Management.

Le billet vert a particulièrement profité d'une brusque hausse des taux d'emprunt américains sur le marché obligataire: celui sur la dette à 10 ans des Etats-Unis a grimpé jusqu'à 3,2% jeudi, son plus haut niveau depuis 2011.

"L'ajustement à la hausse des rendements américains reflète la confiance des acteurs de marché dans le fait que la Fed va continuer à augmenter ses taux pour dépasser les 3% dans les prochaines années", ont souligné les analystes de MUFG.

La Réserve fédérale américaine a déjà relevé ses taux directeurs trois fois cette année, les portant à leur plus haut niveau depuis dix ans. Une hausse de ces taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes.

Et la banque centrale prévoit de poursuivre la remontée de ces taux dans les prochains mois afin d'éviter une surchauffe de l'économie. Une perspective confortée par la publication d'indicateurs particulièrement solides sur l'économie américaine dont, jeudi, une baisse plus prononcée que prévu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage et une hausse plus forte qu'anticipé des commandes industrielles en août.

Dans cette optique, les investisseurs surveilleront de près vendredi, dans le rapport mensuel sur l'emploi américain, les chiffres sur les salaires, qui "refléteront ou non la réalité de pressions inflationnistes", selon Boris Schlossberg.

En attendant, "l'enthousiasme des investisseurs les plus optimistes sur le dollar pourrait être tempéré par le regain des tensions géopolitiques" avec Pékin, a-t-il estimé.

Le vice-président américain, Mike Pence, a en effet prononcé jeudi un dur réquisitoire contre la Chine, accusant notamment le pays d'ingérence dans les élections législatives de novembre.

"Si les Etats-Unis adoptent une posture beaucoup plus agressive envers la Chine, la montée des tensions politiques et économiques pourrait rapidement jeter un froid sur les marchés mondiaux", a relevé M. Schlossberg.

Vers 19H00 GMT, l'euro baissait face au yen, à 131,09 yens pour un euro, contre 131,46 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le dollar perdait du terrain face à la devise nippone à 113,87 yens pour un dollar, contre 114,53 yens la veille. En début de séance asiatique, il a néanmoins atteint 114,55 yens pour un dollar, son plus haut niveau depuis 11 mois.

L'once d'or valait 1.199,77 dollars, contre 1.197,35 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise ne s'échangeait pas pour cause de semaine fériée en Chine continentale. Elle avait fini vendredi à 15H30 GMT à 6,8688 yuans pour un dollar.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.567,87 dollars, contre 6.438,41 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1512 1,1478

EUR/JPY 131,09 131,46

EUR/CHF 1,1418 1,1389

EUR/GBP 0,8839 0,8869

USD/JPY 113,87 114,53

USD/CHF 0,9918 0,9924

GBP/USD 1,3024 1,2940

afp/rp