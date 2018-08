L'euro monte face au dollar, hausse des réserves de change de la PBOC

Londres (awp/afp) - L'euro montait mardi face au dollar, malgré les pressions pesant sur la monnaie unique, alors que le niveau des réserves de change de la Banque centrale chinoise a surpris les observateurs.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1605 dollar, contre 1,1554 dollar lundi vers 21H00 GMT.

La devise européenne montait face au yen à 128,95 yens, contre 128,71 yens lundi soir.

Le dollar reculait face au yen à 111,11 yens, contre 111,40 yens la veille.

Mardi, la Banque centrale chinoise (PBOC) a publié le montant de ses réserves de change, qui ont augmenté en juillet alors que les analystes s'attendaient à une baisse. Elles sont passées d'environ 3.112 milliards à 3.118 milliards de dollars.

"La chute du renminbi (autre nom donné au yuan) semble avoir été provoquée par les forces du marché, non par l'intention du gouvernement", qui a seulement laissé faire, a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Selon lui, ces données suggèrent que la Chine "n'est ni en train de dévaluer ni en train de soutenir délibérément sa monnaie".

Au contraire, pour les analystes de Pantheon Macro, l'augmentation des réserves de changes, à travers des achats de devises, signifie surtout que "les autorités ne sont pas disposées à relayer l'étendue de leur intervention pour soutenir (le yuan)".

Vendredi dernier, la Banque centrale chinoise (PBOC) avait annoncé des mesures augmentant les coûts pour parier sur une baisse du yuan, afin d'enrayer la chute de la devise chinoise, qui évolue à un niveau proche de ses plus bas depuis mai dernier.

Cette dépréciation de la devise chinoise par rapport au dollar s'explique par la guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington, et qui semble pour l'instant bénéficier au dollar.

Selon des analystes, le renchérissement de produits importés à cause des barrières douanières va générer de l'inflation aux États-Unis et pousser la Banque centrale américaine (Fed) à remonter plus rapidement ses taux d'intérêt. Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et plus attractif pour les cambistes.

Deux statistiques sur les prix sont justement attendues cette semaine, les prix à la production jeudi et les prix à la consommation vendredi.

Sur le plan géopolitique, une salve de sanctions américaines contre l'Iran est entrée en vigueur mardi, contre l'avis des autres signataires de l'accord sur le nucléaire iranien.

L'Union européenne a ainsi confirmé sa "détermination à protéger les opérateurs économiques européens engagés dans des affaires légitimes avec l'Iran" et une législation spécifique en ce sens entrera en vigueur mardi.

Mais "cette action va exaspérer les Etats-Unis, dont la patience à l'égard de l'UE et de l'Otan est déjà clairement limitée", ont jugé les analystes de Rabobank, précisant que cela risquait d'engendrer une "pression à la baisse sur l'euro".

"Quiconque faisant des affaires avec l'Iran ne fera PAS d'affaires avec les Etats-Unis. Je demande la PAIX MONDIALE, rien de moins", a d'ailleurs tweeté le président américain.

Côté indicateurs, la production industrielle allemande a légèrement reculé en juin, de 0,9% sur un mois après un rebond de 2,4% en mai, selon des données corrigées des variations saisonnières publiées mardi. La veille, les commandes industrielles pour la même période avaient plongé de 4% sur un mois, après avoir rebondi de 2,6% en mai.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.212,45 dollars contre 1.207,51 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8277 yuans pour un dollar contre 6,8535 yuans lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.072,66 dollars, contre 6.919,84 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1605 1,1554

EUR/JPY 128,95 128,71

EUR/CHF 1,1534 1,1517

EUR/GBP 0,8962 0,8926

USD/JPY 111,11 111,40

USD/CHF 0,9939 0,9972

GBP/USD 1,2950 1,2944

