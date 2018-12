L'euro monte face au dollar, la livre sterling sur le devant de la scène

Londres (awp/afp) - L'euro poursuivait sa hausse lundi face au dollar, dans un marché focalisé sur une livre britannique hésitante à la veille d'un vote du Parlement sur le Brexit.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC) l'euro valait 1,1411 dollar contre 1,1379 dollar vendredi à 22H00 GMT.

Vendredi, le dollar a perdu du terrain après la publication du rapport sur l'emploi américain en novembre.

Les créations d'emplois sont tombées à 155.000 en novembre, moins qu'escompté par les analystes, qui tablaient sur 185.000 créations.

Selon les analystes, ces chiffres pourraient présager une pause dans la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Il y a moins d'un mois, le (consensus du) marché tablait toujours sur trois hausses des taux en 2019, mais plus que sur deux il y a une semaine et dorénavant sur moins de 1,5", ont expliqué les analystes de Commerzbank.

Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes qui en achètent alors en prévision.

Néanmoins, toujours selon le rapport sur l'emploi, sur un an, la croissance des salaires s'est accélérée à 3,1%, soit un rythme bien supérieur à celui de l'inflation, ce qui pourrait encourager la Fed à monter ses taux pour éviter la surchauffe.

Côté européen, tous les regards étaient tournés vers le Brexit, au moment où s'ouvrait une semaine décisive pour la Première ministre britannique Theresa May, qui tentera de sauver l'accord obtenu avec Bruxelles et sur lequel le Parlement doit se prononcer mardi.

Les commentateurs tablent très largement sur un rejet du texte qui créerait "une période d'incertitude politique nouvelle et extrêmement précaire", a tablé Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Lundi, la livre a temporairement profité d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a estimé que le Royaume-Uni pouvait décider seul de renoncer à quitter l'Union européenne, suivant ainsi l'avis de l'avocat général publié le 4 décembre.

Vers 10H00 GMT, la livre sterling résistait face au billet vert à 1,2727 dollar contre 1,2726 vendredi mais baissait face à l'euro à 89,68 pence pour un euro contre 89,44 vendredi soir.

Le dollar se stabilisait face à la monnaie japonaise, à 112,72 yens pour un dollar contre 112,69 yens vendredi, et l'euro montait face à la devise nippone, à 128,63 yens pour un euro contre 128,32 yens avant le week-end.

Le franc suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1294 franc suisse pour un euro contre un 1,1282 vendredi, et montait face au dollar, à 0,9896 franc suisse pour un billet vert contre 0,9920 vendredi.

La monnaie chinoise valait 6,9118 yuans pour un dollar contre 6,8743 à 15H30 GMT vendredi.

L'once d'or valait 1.246,91 dollars contre 1.248,35 vendredi vers 22H00 GMT. En début de séance asiatique, l'once est montée jusqu'à 1.251,88 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-juillet.

Enfin le bitcoin s'échangeait pour 3.486,62 dollars contre 3.388,91 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1411 1,1379

EUR/JPY 128,63 128,32

EUR/CHF 1,1294 1,1282

EUR/GBP 0,8968 0,8944

USD/JPY 112,72 112,69

USD/CHF 0,9896 0,9920

GBP/USD 1,2727 1,2726

