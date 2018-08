L'euro monte face au dollar, le président de la Fed concentre l'attention

Londres (awp/afp) - L'euro rebondissait vendredi face au dollar, à quelques minutes d'un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), récemment critiqué par Donald Trump.

Vers 13H50 GMT (15H50 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1600 dollar, contre 1,1540 jeudi à 21H00 GMT.

La devise européenne s'appréciait face au yen japonais à 129,17 yens contre 128,44 yens jeudi soir.

Le dollar se stabilisait face au yen à 111,36 yens, contre 111,29 jeudi.

Alors que le président de la Fed doit s'exprimer vers 14H00 GMT, à l'occasion du symposium de Jackson Hole, grand rendez-vous annuel des économistes et banquiers centraux américains dans le Wyoming aux Etats-Unis, "M. Powell aura-t-il quelque chose de nouveau à dire?", a fait mine de s'interroger Miles Eakers, analyste pour Centtrip.

Si les investisseurs scruteront l'intervention, plusieurs analystes, comme ceux de Commerzbank, craignent que celle-ci ne soit un "non-événement pour le marché des changes".

"La stratégie de la Fed concernant sa politique monétaire est communiquée de manière très prudente et est comprise par le marché", ont souligné les analystes de Commerzbank.

Le compte-rendu de sa dernière réunion monétaire du 1er août, publié mercredi, avait ainsi déjà signalé clairement l'intention de remonter les taux, probablement lors du prochain rendez-vous du 26 septembre. Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Rares également sont les observateurs à penser que M. Powell pourrait répondre aux critiques émises par Donald Trump cette semaine.

Le président américain s'était ainsi dit "pas emballé" par Jerome Powell, un avocat de la finance qu'il a choisi lui-même pour remplacer Janet Yellen à la tête de la réserve fédérale en février.

"Si M. Powell suggère que les inquiétudes concernant les tensions commerciales pourraient affaiblir les perspectives économiques américaines, cela pourrait représenter un risque pour le dollar", a néanmoins souligné Jameel Ahmad, analyste pour FXTM.

Vendredi, le ministère chinois du Commerce a estimé que les discussions avec les Etats-Unis concernant les tensions commerciales ont été "constructives et franches". "Les deux parties garderont le contact en ce qui concerne les prochaines dispositions", a-t-il souligné dans un court communiqué, alors que de nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur la veille, des deux côtés du Pacifique.

Du côté de l'euro, si la monnaie unique rebondissait face au dollar, elle restait néanmoins sous pression, ont signalé les analystes.

"L'attention se porte sur les nombreux défis auxquels l'euro fait face. Ce qui inclut les discussions sur le budget italien, les négociations sur le Brexit, l'élection du Parlement européen en 2019 et la Turquie", a résumé Brian Martin, pour ANZ.

Vers 13H50 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.196,90 dollars, contre 1.185,56 dollars jeudi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8352 yuans pour un dollar contre 6,8778 yuans jeudi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.536,15 dollars, contre 6.418,67 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

13H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1600 1,1540

EUR/JPY 129,17 128,44

EUR/CHF 1,1409 1,1381

EUR/GBP 0,9024 0,9009

USD/JPY 111,36 111,29

USD/CHF 0,9837 0,9863

GBP/USD 1,2852 1,2811

