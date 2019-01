L'euro monte face au dollar, les regards tournés vers les négociations sino

américaines

Londres (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mercredi, profitant de l'appétit pour le risque engendré par la poursuite des négociations entre les Etats-Unis et la Chine pour régler leur différend commercial.

A 10H00 GMT (11H00 HEC) l'euro valait 1,1462 dollar contre 1,1441 mardi à 22H00 GMT.

"La devise américaine est mise sous pression alors que les investisseurs espèrent que les négociations commerciales aboutiront à quelque chose, ce qui porterait les devises exposées aux risques et réduirait la demande pour le billet vert valeur refuge", a résumé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Le sous-secrétaire américain au Commerce en charge des questions agricoles, Ted McKinney, a indiqué mercredi que les discussions étaient "en train de se terminer" et s'étaient bien passées.

Les négociations jouent ainsi les prolongations, avec une troisième journée qui n'était pas prévue au programme initial. Si rien n'a filtré sur leur contenu, plusieurs analystes y voient une volonté de progresser et de trouver un accord.

Autre événement à l'agenda mercredi, la publication à 19H00 GMT du compte-rendu de la précédente réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) "offrira plus de détails sur la direction de la politique monétaire américaine", a expliqué Mike van Dulken, analyste pour Accendo Markets.

"Nous regarderons en particulier si le débat sur le niveau neutre des taux d'intérêt a évolué et si les membre du Comité monétaire jugent que les risques s'accroissent", ont complété Derek Halpenny et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Les investisseurs cherchent à estimer le nombre de hausses des taux d'intérêt, qui rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, pour 2019.

La semaine dernière, des propos du président de la Fed, Jerome Powell, jugés prudents, ont fait nettement baisser le billet vert.

Côté indicateur, le chômage en zone euro a reculé à 7,9% en novembre, son plus bas en dix ans, alors que les analystes tablaient sur un maintient à 8,1%.

Enfin, sur le front du Brexit, les députés britanniques ont limité mardi la capacité de l'exécutif à modifier la politique fiscale en cas de Brexit sans accord.

"Attention aux faux espoirs!", ont néanmoins averti les analystes de Commerzbank, pour qui la ratification par le Parlement de l'accord négocié avec Bruxelles, prévu le 15 janvier, "n'est toutefois pas devenue plus probable".

En cas de rejet du texte, une nouvelle période d'incertitudes s'ouvrirait avec à terme, la possibilité d'une sortie sans accord, scénario le plus craint par les milieux économiques.

Mercredi, la livre britannique se stabilisait face à l'euro et progressait face au dollar. Elle valait, vers 10H00 GMT, 89,90 pence pour un euro contre 89,97 pence mardi soir et 1,2747 dollar pour une livre contre 1,2717 la veille.

Parmi les autres devises, le dollar progressait légèrement face à la devise japonaise, à 108,90 yens pour un dollar contre 108,75 la veille. L'euro progressait aussi à 124,82 yens pour un euro contre 124,41 mardi soir.

Le franc suisse montait face au billet vert à 0,9798 franc suisse pour un dollar contre 0,9813 la veille et se stabilisait face à la devise européenne, à 1,1229 franc suisse pour un euro contre 1,1228 mardi.

La monnaie chinoise s'appréciait face au dollar à 6,8300 yuans pour un billet vert contre 6,8532 mardi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.281,61 dollars au lieu de 1.285,21 mardi.

Enfin, le bitcoin valait 4.011,02 dollars contre 4.000,42 mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1462 1,1441

EUR/JPY 124,82 124,41

EUR/CHF 1,1229 1,1228

EUR/GBP 0,8990 0,8997

USD/JPY 108,90 108,75

USD/CHF 0,9798 0,9813

GBP/USD 1,2747 1,2717

bur-ktr/js/lth