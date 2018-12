L'euro monte face au dollar lundi, mais s'affiche en repli sur 2018

New York (awp/afp) - L'euro montait légèrement face au dollar lundi mais reculait sur l'ensemble de l'année 2018, une année caractérisée par la poursuite des hausses de taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed) et les incertitudes économiques, des éléments favorables au billet vert.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1455 dollar pour un euro, contre 1,1444 vendredi à 22H00 GMT.

"La récente désescalade des tensions sur le budget entre l'Union européenne et l'Italie a aidé à calmer les risques de baisse concernant l'euro", ont souligné les analystes de MUFG, alors que le sujet a pesé pendant plusieurs mois sur la devise européenne.

Les députés italiens ont approuvé samedi soir le budget 2019, en votant la confiance au gouvernement populiste --lequel a dû atténuer ses mesures sous la pression de Bruxelles et des marchés financiers.

Concernant le dollar, les investisseurs s'intéressaient lundi aux échanges entre le président américain et son homologue chinois. Donald Trump et Xi Jinping ont réitéré samedi, lors d'un échange téléphonique, leur volonté de trouver une issue négociée à leur guerre commerciale, près d'un mois après s'être mis d'accord sur une trêve.

"Récemment, nous avons observé que le dollar s'affaiblissait quand les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine montraient des signes d'amélioration", ont fait remarquer les analystes de MUFG.

Le dollar a toutefois avancé sur l'année de 4,6% face à l'euro, à quelques heures de la clôture lundi, car les investisseurs ont principalement suivi les quatre hausses de taux d'intérêt de la Fed, dans la mesure où ces relèvements rendent plus rémunérateurs et donc plus attractifs les achats de billets verts.

Outre les hausses de taux, "l'accroissement des incertitudes mondiales" a favorisé les acquisitions d'actifs réputés peu risqués, tels que le dollar, ont rappelé les analystes de Wells Fargo.

Parmi les autres devises, à 20H00 GMT lundi, le dollar baissait face au yen, à 109,62 yens pour un dollar contre 110,27 vendredi à 22H00 GMT.

L'euro, lui, s'échangeait à 125,61 yens pour un euro contre 126,26 yens vendredi.

La livre sterling s'appréciait face à l'euro à 89,84 pence pour un euro contre 90,12 pence vendredi soir, ainsi que face au dollar (1,2751 dollar pour une livre contre 1,2699 dollar vendredi).

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro à 1,1261 franc pour un euro contre 1,1259, et montait face au dollar à 0,9830 franc pour un dollar, contre 0,9846 franc vendredi.

La monnaie chinoise n'était pas cotée lundi. Elle avait terminé à 6,8785 yuans pour un dollar vendredi.

L'once d'or valait 1.281,64 dollars contre 1.281,10 vendredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.686,40 dollars contre 3.892,14 vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1455 1,1444

EUR/JPY 125,61 126,26

EUR/CHF 1,1261 1,1259

EUR/GBP 0,8984 0,9012

USD/JPY 109,62 110,27

USD/CHF 0,9830 0,9846

GBP/USD 1,2751 1,2699

afp/rp