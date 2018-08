L'euro monte face au dollar, profitant de l'accord entre les Etats-Unis et le

Mexique

Londres (awp/afp) - L'euro poursuivait sa hausse face au dollar mardi, évoluant à son plus haut depuis presque un mois, après la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1733 dollar, contre 1,1678 dollar lundi soir à 21H00 GMT, son plus haut niveau en presque un mois.

La devise européenne progressait également face au yen à 130,21 yens contre 129,72 yens lundi soir.

Le dollar, lui, baissait légèrement face au yen à 110,99 yens, contre 111,08 lundi soir.

Le dollar avait commencé à perdre de la vigueur lundi alors que se précisaient les informations sur la conclusion imminente d'un accord entre les Etats-Unis et le Mexique, officialisée depuis la Maison-Blanche par le président américain vers 15H15 GMT.

"Ce développement hautement encourageant pourrait atténuer les craintes de guerre commerciale, améliorer l'humeur générale et stimuler l'appétit pour des actifs plus risqués (que le dollar)", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

L'accord avec le Mexique - qui concerne les secteurs de l'automobile (l'un des principaux contentieux), l'agriculture, le droit du travail ou encore la propriété intellectuelle - a renouvelé temporairement l'intérêt des cambistes pour le peso mexicain et dans une moindre mesure pour le dollar canadien, en partie affectés ces derniers mois par l'absence d'avancées dans les négociations.

Le dollar américain "continuera de baisser si le Canada réussit à conclure un accord similaire cette semaine", a prédit Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Le pays - lui aussi signataire de l'Aléna en 1994 - n'a pas participé à cette première phase des négociations mais le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président Donald Trump ont eu lundi en parallèle une "discussion constructive" en vue d'un accord. La ministre des Affaires étrangères canadienne est d'ailleurs attendue mardi à Washington.

Selon les analystes, les marchés continuaient également à digérer l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, vendredi lors du symposium de Jackson Hole.

Cette prise de parole "a échoué à soutenir le dollar avec un discours qui a simplement confirmé ce qui était déjà intégré dans les cours: de futures hausses de taux graduelles", ont résumé les analystes de MUFG.

Une hausse des taux d'intérêt a pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

De son côté, l'euro a surtout bénéficié de l'affaiblissement du dollar.

La tendance n'est cependant pas vraiment à une hausse durable pour la monnaie unique européenne qui fait face au risque italien. Outre sa dette (130% du PIB) et ses banques fragiles, l'Italie menace depuis plusieurs jours l'Union européenne de représailles, essentiellement sur le plan de sa contribution au budget communautaire, en raison de désaccords avec Bruxelles sur la question des migrants.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.213,18 dollars contre 1.211,37 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8003 yuans pour un dollar contre 6,8157 yuans lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.082,85, dollars contre 6.719,04, dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

