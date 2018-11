L'euro monte légèrement face au dollar dans un marché attentiste

Londres (awp/afp) - L'euro progressait légèrement face au dollar jeudi dans un marché attendant la fin de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), au surlendemain des résultats des élections américaines de mi-mandat.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie européenne valait 1,1438 dollar, contre 1,1426 mercredi vers 22H00 GMT.

La Banque centrale américaine annoncera sa décision de politique monétaire jeudi après la clôture des marchés européens, à l'issue d'une réunion de deux jours.

"L'enjeu de la réunion de la Fed n'est pas de savoir si elle va augmenter son taux directeur ce soir, puisque ce n'est pas ce qui est prévu par le consensus, mais bien d'avoir confirmation du rythme d'appréciation des taux en 2019", ont expliqué les analystes de Saxo Banque.

Un relèvement des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Pour le moment, les analystes s'attendent à une hausse en décembre, la quatrième de l'année, et à trois supplémentaires l'année prochaine. Mais des spéculations sur un possible ralentissement du resserrement monétaire ont récemment émergé.

"Le rapport sur l'emploi de la semaine dernière a montré que l'économie reste sur des bases solides avec 250.000 emplois créés et une croissance des salaires au plus haut depuis presque dix ans", a souligné Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

"Cependant, le marché immobilier a commencé à montrer des signes de faiblesse et les dépenses des consommateurs et l'investissement des entreprises ont ralenti", a-t-il ajouté.

Ce rendez-vous avec la Fed est d'autant plus attendu qu'il tombe au surlendemain des résultats des élections américaines de mi-mandat, où les démocrates se sont emparés de la Chambre des représentants tandis que les républicains ont renforcé leur majorité au Sénat.

Ces résultats ont été dans un premier temps "négatifs pour (le dollar) étant donné qu'ils réduisent le potentiel d'un nouveau stimulus fiscal", qui aurait pu encourager la Banque centrale américaine à accélérer ses hausses de taux, ont résumé les analystes du courtier Sucden.

Néanmoins, à la fin de la séance de mercredi, le billet vert avait récupéré une large partie de ses pertes du début de journée.

Concernant la monnaie unique, la Commission européenne a estimé jeudi que le déficit de l'Italie atteindra 2,9% de son produit intérieur brut (PIB) l'an prochain, puis 3,1% en 2020, soit bien au-delà des prévisions de Rome, qui table sur 2,4% en 2019 et 2,1% l'année suivante. Le ministre italien de l'Economie, Giovanni Tria, a en réponse accusé Bruxelles de "défaillance technique".

Le Fonds monétaire international (FMI), pour sa part, a dit craindre une "contagion" des turbulences financières que traverse l'Italie aux pays européens présentant des "fondamentaux macroéconomiques plus fragiles".

Vers 15H00 GMT, l'euro progressait face à la devise japonaise, à 129,99 yens pour un euro contre 129,72 yens mercredi à 22H00 GMT.

Le dollar progressait également face au yen, à 113,66 yens pour un dollar jeudi contre 113,52 mercredi soir.

Le franc suisse baissait légèrement par rapport à l'euro à 1,1464 franc suisse jeudi pour un euro, contre 1,1454 mercredi soir, et restait stable face au dollar à 1,0023 franc suisse, comme la veille.

L'once d'or valait 1.225,35 dollars, contre 1.226,54 dollars mercredi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9325 yuans pour un dollar jeudi contre 6,9200 yuans mercredi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.483,53 dollars, contre 6.501,65 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1438 1,1426

EUR/JPY 129,99 129,72

EUR/CHF 1,1464 1,1454

EUR/GBP 0,8731 0,8705

USD/JPY 113,66 113,52

USD/CHF 1,0023 1,0023

GBP/USD 1,3101 1,3126

