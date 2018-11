L'euro poursuit sa baisse face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro baissait légèrement mardi face au dollar, après avoir pâti la veille de propos jugés prudents du président de la Banque centrale européenne.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1313 dollar, contre 1,1328 dollar lundi à 22H00 GMT.

L'euro poursuivait sur sa tendance de la veille après qu'"un message prudent" du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, avait fragilisé la monnaie unique, a souligné Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Le maintien d'une inflation suffisante en zone euro nécessite un "degré important" de soutien monétaire, sur fond de coup de mou conjoncturel, a ainsi estimé le patron de la BCE lors d'une audition au Parlement européen, à Bruxelles.

Outre le ralentissement de la croissance en zone euro, M. Draghi a pointé les "risques liés au protectionnisme, aux vulnérabilités des marchés émergents et à la volatilité des marchés financiers".

Ces termes ont pu être interprétés par certains cambistes comme un signal que la hausse du taux d'intérêt, qui rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive, prévue à la fin de l'été prochain pourrait être repoussée.

La livre britannique, de son côté, était en net recul par rapport au billet vert mardi vers 10H00 GMT, à 1,2756 dollar contre 1,2827 dollar lundi soir. Un euro valait 88,68 pence, contre 88,41 pence la veille.

Lundi soir, Donald Trump a fait part de ses craintes quant à l'accord de divorce conclu dimanche entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, notamment à propos de son impact sur le commerce entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

"Il est allé jusqu'à dire que l'accord +ressemblait à un super accord pour l'UE+, mais Downing Street a déjà répondu qu'il était très clair que le Royaume-Uni pourrait signer des accords commerciaux avec tous les autres pays du globe", a commenté James Hughes, analyste pour Axitrader.

Plus tard dans la semaine, la diffusion attendue mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine et un discours le même jour de son président Jerome Powell pourraient influencer les mouvements du dollar.

Mais les marchés scrutent également la préparation du G20 qui se tiendra vendredi et samedi à Buenos Aires, alors que l'incertitude demeure sur la possibilité pour Washington et Pékin de trouver un accord sur leur différend commercial.

Lundi, Donald Trump a affirmé qu'il était "hautement improbable" qu'il gèle la hausse prévue de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine, censée passer de 10% à 25% le 1er janvier.

Vers 10H00 GMT mardi, le billet vert valait 113,62 yens, contre 113,58 yens lundi à 22H00 GMT.

L'euro était en légère baisse face au yen à 128,55 yens pour un euro contre 128,67 yens lundi soir.

Le franc suisse était stable face à l'euro, à 1,1313 franc suisse pour un euro mardi, contre 1,1311 lundi, et perdait du terrain par rapport au billet vert, à 0,9999 franc suisse pour un dollar contre 0,9983 lundi.

La monnaie chinoise baissait à 6,9487 yuans pour un dollar, contre 6,9408 vers 15H30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1.222,22 dollars, contre 1.222,40 dollars lundi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.656,95 dollars, contre 3.663,84 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1313 1,1328

EUR/JPY 128,55 128,67

EUR/CHF 1,1313 1,1311

EUR/GBP 0,8868 0,8841

USD/JPY 113,62 113,58

USD/CHF 0,9999 0,9983

GBP/USD 1,2756 1,2827

