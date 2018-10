L'euro poursuit sa chute face au dollar, croissance américaine meilleure que

prévu

Londres (awp/afp) - L'euro repartait à la baisse face au dollar vendredi, tombant à un nouveau plus bas en plus de deux mois, le troisième en trois jours, tandis que la croissance américaine s'est révélée meilleure que prévu au troisième trimestre.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1357 dollar contre 1,1375 jeudi vers 21H00 GMT. Vers 11H45 GMT, il est tombé à 1,1336, son plus bas niveau depuis la mi-août.

Les analystes digéraient la première estimation de la croissance du PIB américain au troisième trimestre, qui s'est élevée à 3,5%, alors que les analystes tablaient sur 3,3%. Au deuxième trimestre, le pays avait connu une croissance de 4,2%, un niveau plus observé depuis 2014.

Ce résultat "va probablement renforcer les hausses de taux d'intérêt de la Fed cette année, et supporter de futurs relèvements en 2019, ce qui va probablement faire encore grimper le dollar", a réagi Stephen Hubble, analyste pour Centtrip, même si le billet vert a effacé une partie de ses gains à la publication des chiffres. La Réserve fédérale américaine (Fed) a déjà relevé ses taux trois fois cette année, et prévoit une nouvelle hausse en décembre. Et possiblement trois en 2019.

Un relèvement des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

"Une forte croissance pourrait influer sur les électeurs indécis avant les élections de mi-mandat (qui auront lieu le 6 novembre) alors que le président Trump continue de vanter ses compétences économiques et celles de son parti", avait également fait remarquer plus tôt dans la journée Viraj Patel, analyste pour ING.

L'euro continuait, de son côté, à creuser ses pertes face au billet vert, au lendemain d'une réunion de la Banque centrale européenne qui ne lui a pas permis de se ressaisir.

L'institution a confirmé jeudi sa stratégie de durcissement monétaire progressif, comme cela était attendu, et a maintenu ses taux au plus bas, mais le discours de son président n'a pas rassuré durablement le marché.

"Les marchés ne semblent pas convaincus que les risques sur la zone euro restent équilibrés, notamment au vu des récentes données qui ont montré une chute de l'activité à un plus bas en 25 mois et des tensions continues entre l'Italie et l'Union européenne", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Vers 14H00 GMT, l'euro se dépréciait face à la monnaie nippone à 127,05 yens pour un euro, contre 127,88 yens jeudi à 21H00 GMT. Vers 11H45 GMT, il est tombé à 126,94 yens, son plus bas depuis un peu plus de deux mois.

Le dollar s'affaissait également face au yen à 111,87 yens pour un dollar, contre 112,42 yens jeudi soir.

Le franc suisse restait stable face à l'euro, à 1,1371 franc suisse pour un euro, contre 1,1367 jeudi et baissait face au dollar, à 1,0011 franc suisse pour un dollar, contre 0,9986 franc suisse jeudi soir.

L'once d'or valait 1.234,15 dollars, contre 1.232,19 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9479 yuans pour un dollar vendredi matin, contre 6,9490 yuans jeudi vers 15H30 GMT. Vers 03H10 GMT, le yuan est tombé à 6,9682 yuans pour un dollar, son plus bas en dix ans.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.393,80 dollars, contre 6.400,44 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1357 1,1375

EUR/JPY 127,05 127,88

EUR/CHF 1,1371 1,1367

EUR/GBP 0,8869 0,8873

USD/JPY 111,87 112,42

USD/CHF 1,0011 0,9986

GBP/USD 1,2805 1,2817

ktr/js/dga