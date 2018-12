L'euro progresse encore face un dollar sous pression

Londres (awp/afp) - L'euro confortait un peu ses gains vendredi face au dollar, lequel souffre depuis plusieurs jours en raison des incertitudes sur la croissance et le budget aux États-Unis.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1453 dollar pour un euro contre 1,1430 la veille à 22H00 GMT.

La monnaie unique restait ferme face au billet vert qui s'est affaibli depuis le début de la semaine du fait de nombreuses craintes liées aux États-Unis: "Le dollar est plombé par les inquiétudes sur la croissance et la politique américaines", résume Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Les opérateurs ont été refroidis en particulier la veille par une nette baisse du moral des consommateurs américains en décembre, qui n'a fait qu'alimenter les craintes d'un ralentissement économique outre-Atlantique.

De surcroît, le dollar était toujours pénalisé par le "shutdown" (la paralysie partielle des administrations fédérales) aux États-Unis. Les négociations jeudi entre démocrates et républicains autour du budget n'ont pas permis de mettre fin à ce blocage, repoussant une solution au début de la semaine prochaine dans le meilleur des cas.

Même la bonne tenue des marchés boursiers américains n'a pas permis au dollar de se reprendre, alors que les analystes restaient prudents sur l'évolution à court terme du billet vert.

"Les craintes de ralentissement de la croissance menacent le statut de valeur refuge du dollar et les investisseurs pariant sur une baisse de la devise pourraient avoir l'avantage en 2019", selon M. Otunuga.

Certains estiment même que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne sera pas en mesure d'augmenter ses taux autant que prévu en 2019, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour le dollar.

"Il y a clairement une déconnexion entre la Fed et les attentes du marché", ce qui signifiera "plus de volatilité pour le dollar et les marchés actions", estime Naeem Aslam, analyste chez Think Markets.

À 15H00 GMT vendredi, le dollar reculait face au yen, à 110,39 yens pour un dollar contre 111,01 jeudi à 22H00 GMT. L'euro baissait également face à la devise japonaise, à 126,43 yens pour un euro contre 126,93 la veille.

Le franc suisse progressait face à l'euro à 1,1227 franc pour un euro contre 1,1292, tout comme face au dollar à 0,9802 franc pour un dollar contre 0,9880.

La monnaie chinoise valait 6,8775 yuans pour un dollar contre 6,8663 yuans jeudi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.278,89 dollars contre 1.275,68 jeudi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.609,55 dollars contre 3.585,43 jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1453 1,1430

EUR/JPY 126,43 126,93

EUR/CHF 1,1227 1,1292

EUR/GBP 0,9032 0,9041

USD/JPY 110,39 111,01

USD/CHF 0,9802 0,9880

GBP/USD 1,2680 1,2644

