L'euro progresse face au dollar à la veille des élections américaines

New York (awp/afp) - L'euro effaçait ses pertes de début de séance face au dollar lundi, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et tandis qu'avait lieu le premier Eurogroupe depuis le rejet du budget italien par la Commission européenne.

Vers 20H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1415 dollar, contre 1,1388 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

"Les élections de mi-mandat demain (mardi) créent un risque significatif pour la monnaie américaine", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Une victoire des démocrates à la Chambre des représentants, le scénario privilégié par la plupart des acteurs du marché, compliquerait la tâche de Donald Trump, ce qui pourrait être un "catalyseur baissier" pour le dollar, a estimé M. Anthis.

De plus, les investisseurs demeurent indécis et "se préparent à une potentielle surprise sur le modèle des élections de 2016 et du référendum sur le Brexit", a affirmé Joe Manimbo de Western Union.

La prudence des investisseurs était aussi de mise à quelques jours d'une réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) mercredi et jeudi.

"Aucun changement n'est attendu sur la fourchette des taux, actuellement établie entre 2% et 2,25%", a toutefois rappelé M. Manimbo.

Une quatrième hausse de taux annuelle est en revanche largement anticipée par les investisseurs à l'issue de la réunion du mois de décembre, ce qui pourrait profiter au billet vert dans la mesure où ces hausses rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Le marché surveillait par ailleurs les développements de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine, après des informations contradictoires, en provenance des dirigeants américains, sur un éventuel accord imminent en fin de semaine dernière.

Lundi, le président chinois, Xi Jinping s'est livré à Shanghai à une critique voilée du trumpisme, dénonçant le "protectionnisme", "l'isolationnisme" et "la loi de la jungle".

Du côté de la monnaie européenne, les cambistes suivaient les suites de la réunion des ministres des Finances de la zone euro, la première depuis le rejet du budget italien par la Commission européenne.

Vers 20H00 GMT, l'euro montait face à la monnaie nippone à 129,25 yens, contre 128,92 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le dollar se stabilisait face au yen à 113,23 yens, contre 113,20 yens vendredi soir.

L'euro valait 1,1461 franc suisse lundi matin contre 1,1426 vendredi soir, et le dollar 1,0040 franc suisse, contre 1,0035 vendredi.

L'once d'or cotait 1.229,65 dollars, contre 1.232,95 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9257 yuans pour un dollar lundi à 15H30, contre 6,8907 yuans vendredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.378,83 dollars, contre 6.351,10 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

20H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1415 1,1388

EUR/JPY 129,25 128,92

EUR/CHF 1,1461 1,1426

EUR/GBP 0,8750 0,8780

USD/JPY 113,23 113,20

USD/CHF 1,0040 1,0035

GBP/USD 1,3046 1,2970

