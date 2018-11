L'euro progresse légèrement dans un marché calme

Londres (awp/afp) - L'euro progressait légèrement face au dollar jeudi, dans un marché calme en amont d'un jour férié aux États-Unis.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1405 dollar, contre 1,1384 jeudi à 22H00 GMT.

"Les volumes vont commencer à se réduire du fait de Thanksgiving", ont expliqué les analystes de Saxo Banque, jugeant qu'il pourrait falloir "s'attendre à une plus grande volatilité".

Les marchés sont ainsi fermés jeudi aux États-Unis et vendredi au Japon en raison de la fête du travail.

Mercredi, les commandes industrielles de biens durables aux États-Unis se sont inscrites en forte baisse en octobre, avec -4,4% alors que les analystes tablaient sur un recul de 2,6%.

"Plus important, l'investissement a baissé pour le troisième mois d'affilé. C'est peut-être la preuve qu'un ralentissement de l'économie mondiale et que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine découragent les entreprises d'investir", a souligné Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Ces derniers jours, des interrogations ont surgi sur un possible ralentissement de la politique de resserrement monétaire engagée par la Réserve fédérale américaine, à partir de l'an prochain.

Le cours de la devise est fortement corrélé à la politique monétaire: une hausse des taux a pour effet de la rendre plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

Par ailleurs, concernant l'euro et la politique monétaire, les opérateurs prendront connaissance jeudi à 12H30 GMT du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne et suivront plus tard le discours de Yves Mersch, membre du directoire de l'institution.

"La croissance de la zone euro est terne, et les investisseurs scruteront de près toute allusion d'incertitude des membres du Conseil des gouverneurs concernant la politique de normalisation", a commenté Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Sur un front plus politique, le bras de fer entre la Commission européenne et l'Italie d'un côté, et les négociations sur le Brexit de l'autre, continuent d'attirer les regards.

Sur le premier point, l'UE a ouvert mercredi la voie à des sanctions financières contre Rome, après avoir de nouveau rejeté le projet de budget 2019 de la coalition populiste au pouvoir. Néanmoins, les analystes jugent que, pour l'instant, ces menaces s'inscrivent plus dans un jeu de rôles politique que dans des actions concrètes.

Concernant le Brexit, la Première ministre britannique Theresa May doit retourner à Bruxelles samedi, après une visite éclair mercredi qui n'a pas permis de percée décisive.

Les tractations se poursuivront ainsi jusqu'à la veille du sommet convoqué dimanche à Bruxelles, pendant lequel les dirigeants des 27 sont censés donner leur feu vert à un accord final avec le Royaume-Uni.

Vers 10H00 GMT, le dollar valait 112,93 yens jeudi, contre 113,06 mercredi soir.

L'euro stagnait face au yen à 128,80 yens pour un euro jeudi, contre 128,76 mercredi.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1332 franc suisse pour un euro jeudi, contre 1,1322 mercredi, et montait légèrement par rapport au billet vert à 0,9936 franc suisse pour un dollar contre 0,9949 mercredi.

La monnaie chinoise valait 6,9358 yuans pour un dollar, contre 6,9270 mercredi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.227,80 dollars, contre 1.226,05 dollars mercredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.450,04 dollars, contre 4.450,42 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1405 1,1384

EUR/JPY 128,80 128,76

EUR/CHF 1,1332 1,1322

EUR/GBP 0,8915 0,8909

USD/JPY 112,93 113,06

USD/CHF 0,9936 0,9949

GBP/USD 1,2792 1,2778

