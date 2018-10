L'euro progresse légèrement face au dollar mais reste sous pression

Londres (awp/afp) - L'euro progressait légèrement mardi face à un dollar affaibli par des indicateurs en demi-teinte mais restait pénalisé par les discussions autour du budget italien.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1588 dollar contre 1,1579 dollar lundi vers 21H00 GMT.

"Récemment, les indicateurs américains sont devenus mitigés et ont commencé à décevoir les attentes" des analystes, ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG, pour justifier le récent affaissement du billet vert.

La veille, les chiffres ont révélé des ventes au détail en progression de 0,1% pour septembre aux États-Unis, alors que les analystes tablaient sur +0,6%.

"Une certaine perte de dynamisme pourrait rendre le dollar plus vulnérable à des facteurs structurels négatifs", ont poursuivi les analystes de MUFG, évoquant le niveau de la dette américaine. Celle-ci s'est récemment creusée avec la baisse d'impôts opérée par Donald Trump.

Le déficit budgétaire des États-Unis a ainsi bondi de 17% pour l'exercice 2018, représentant désormais 3,9% du produit intérieur brut (PIB), le plus haut niveau depuis 2012.

Malgré le relatif affaiblissement du billet vert, l'euro, de son côté, peinait à en tirer pleinement profit.

"Le sujet de l'Italie va nous occuper encore pour un petit moment", ont expliqué les analystes de Commerzbank.

Le gouvernement italien a confirmé lundi soir ses objectifs en matière de déficit pour l'an prochain, soit 2,4% du PIB.

"Pour l'Italie, ce sera la semaine de la vérité puisque nous saurons très rapidement si la Commission européenne souhaite que Rome revoie sa copie", ont souligné les analystes de Commerzbank.

Ce projet de budget a d'ores et déjà tendu les relations entre le gouvernement italien et l'Union européenne, dont de nombreux responsables ont critiqué le niveau des dépenses prévues par l'exécutif transalpin.

Enfin, les cambistes continuaient de scruter les développements autour du Brexit. Lundi, le président du Conseil européen Donald Tusk a estimé que le scénario d'une absence d'accord entre Londres et l'UE était "plus probable que jamais".

Ces propos contrastent avec ceux tenus dans l'après-midi par la Première ministre britannique Theresa May. "Je continue de penser qu'un accord négocié est ce qu'il y a de mieux pour le Royaume-Uni et l'UE, je continue de croire qu'un tel accord est réalisable", a-t-elle affirmé devant la Chambre des Communes à Londres. "Personne ne veut" un divorce sans accord, a-t-elle insisté.

La livre britannique montait néanmoins face à l'euro et au dollar, après que les chiffres de l'emploi ont révélé un taux de chômage stable à 4% pour la période de juin à août, et une hausse des salaires de 2,7% sur un an, soit davantage que l'inflation.

Parmi les autres devises, vers 09H00 GMT mardi, l'euro remontait face au yen, à 129,92 yens contre 129,42 yens lundi à 21H00 GMT.

Le dollar progressait aussi face à la monnaie nippone, à 112,12 yens contre 111,77 yens lundi soir.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1445 franc suisse pour un euro contre 1,1432 lundi et restait stable face au dollar, à 0,9877 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9874 lundi soir.

L'once d'or valait 1.228,76 dollars, contre 1.227,25 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9182 yuans pour un dollar contre 6,9168 yuans lundi à 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.437,07 dollars, contre 6.390,70 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1588 1,1579

EUR/JPY 129,92 129,42

EUR/CHF 1,1445 1,1432

EUR/GBP 0,8783 0,8804

USD/JPY 112,12 111,77

USD/CHF 0,9877 0,9874

GBP/USD 1,3193 1,3152

ktr/pn