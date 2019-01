L'euro progresse légèrement, la livre britannique en baisse

Londres (awp/afp) - L'euro progressait légèrement vendredi face au dollar et face à la livre, dans un marché calme et suspendu aux développements sur le Brexit.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1398 dollar pour un euro contre 1,1389 la veille à 22H00 GMT.

Citant, pêle-mêle, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller qui met Donald Trump sous pression, le manque de visibilité quant à l'évolution de la politique monétaire américaine, la fermeture partielle des administrations américaines (le "shutdown") ou encore les tensions commerciales, les analystes de MUFG ont estimé qu'un "orage d'incertitude politique" planait au-dessus des les Etats-Unis, et pourrait affecter le dollar.

Alors que jusqu'à présent l'incertitude politique et économique avait plutôt eu tendance à favoriser le billet vert, considéré comme une valeur refuge, la relation pourrait bien s'inverser, ont-ils souligné.

Cependant, concernant les tensions commerciales, selon le Wall Street Journal, Washington envisage de supprimer tout ou partie des tarifs douaniers punitifs imposés sur les produits chinois pour favoriser les chances d'un accord avec Pékin.

La livre britannique, de son côté, perdait du terrain face au dollar et face à l'euro, après avoir atteint la veille un plus haut depuis deux mois.

Face à la monnaie américaine, la livre sterling valait 1,2941 dollar contre 1,2986 dollar jeudi soir.

La livre s'échangeait à 88,08 pence pour un euro contre 87,70 pence la veille.

"Malgré l'incertitude entourant l'issue du Brexit et les turbulences politiques, la livre sterling est restée stable, les marchés tablant sur le fait qu'en l'absence d'un accord entre l'UE et le Royaume-Uni, le délai de mars serait prolongé", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades, pour qui le cours actuel de la livre "reflète une position neutre des marchés et un aveu que tout est encore possible".

Les tractations engagées par la Première ministre Theresa May avec l'opposition pour tenter de parvenir à un accord de Brexit acceptable par une majorité de députés ont abouti jeudi à une impasse, la dirigeante britannique jugeant "impossible" d'écarter l'éventualité d'une sortie sans accord, une condition posée par le Labour.

Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévu dans moins de trois mois, sans accord définitif pour le moment.

Dans ce contexte, les prises de paroles de dirigeants européens se sont succédé cette semaine et laissent entrevoir pour certaines un possible report du divorce.

D'ici là, Theresa May doit présenter lundi un projet alternatif, qui devrait toutefois rester dans la lignée de l'accord initial. Signe de l'enjeu, elle a annulé sa participation au Forum économique mondial de Davos, qui s'ouvre lundi pour une semaine.

Parmi les autres devises, vers 10H00 GMT vendredi, le dollar progressait face au yen, à 109,57 yens pour un dollar contre 109,26 yens jeudi à 22H00 GMT.

L'euro avançait également face à la devise nippone, à 124,89 yens pour un euro contre 124,42 yens jeudi à 22H00 GMT.

Le franc suisse était en légère baisse face à l'euro, à 1,1331 franc suisse pour un euro contre 1,1323 jeudi, et se maintenait face au dollar, à 0,9941 franc suisse pour un billet vert, contre 0,9942 jeudi soir.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,7763 yuans pour un dollar contre 6,7764 jeudi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.285,38 dollars contre 1.292,03 jeudi soir.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.629,85 dollars contre 3.624,81 jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1398 1,1389

EUR/JPY 124,89 124,42

EUR/CHF 1,1331 1,1323

EUR/GBP 0,8808 0,8770

USD/JPY 109,57 109,26

USD/CHF 0,9941 0,9942

GBP/USD 1,2941 1,2986

bur-ktr/js/evs