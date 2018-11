L'euro progresse un peu face au dollar sur fond d'élections américaines

New York (awp/afp) - L'euro progressait légèrement face au dollar mardi dans un marché prudent, alors que se tenaient des élections législatives américaines potentiellement lourdes de conséquences pour l'évolution du billet vert dans les prochaines séances.

Vers 20H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1414 dollar, contre 1,1407 lundi vers 22H00 GMT.

Les Américains se pressaient mardi dans les bureaux de vote pour les élections de mi-mandat, deux ans après la victoire de Donald Trump, la participation étant soutenue d'après les journalistes de l'AFP.

Selon plusieurs analystes, la prudence est de mise sur les marchés en attendant les résultats, tard dans la soirée, d'une élection qui "déterminera la politique budgétaire des deux prochaines années", selon les analystes de Commerzbank

L'imminence des élections s'est traduite par un "manque d'activité" sur les marchés, a estimé Kit Juckes, de Société Générale.

"On sait que les investisseurs favorables à un dollar fort préféreraient un Congrès républicain puisqu'il favoriserait les réformes de Donald Trump", a affirmé Kathy Lien, de BK Asset Management.

La spécialiste affirme ainsi que si les conservateurs gardaient la majorité au sein des deux chambres, la devise américaine pourrait "monter en flèche".

En cas de Congrès divisé en revanche, "la perspective d'une impasse législative et l'abandon de certaines réformes notamment fiscales seraient négative pour le dollar", a-t-elle encore affirmé. Pour elle, une majorité démocrate dans les deux chambres serait synonyme de "glissade très forte" du billet vert.

La prudence des investisseurs était aussi de mise à la veille d'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) qui se tiendra mercredi et jeudi.

Si aucune hausse des taux n'est attendue, les cambistes s'intéresseront aux signaux concernant un possible relèvement en décembre, sur lequel table une large majorité d'analystes.

Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Concernant la monnaie unique, les ministres des Finances de la zone euro ont pressé lundi la coalition populiste au pouvoir en Italie de revenir sur son projet de budget, largement en dehors des clous européens, deux semaines après son rejet par Bruxelles.

Le budget "ne change pas", a répondu, à l'issue de la réunion, le ministre italien des Finances, Giovanni Tria, promettant cependant "un dialogue constructif avec la Commission".

L'euro progressait face à la monnaie nippone à 129,43 yens pour un euro, contre 129,12 yens lundi à 22H00 GMT.

Le dollar montait face au yen à 113,40 yens pour un dollar, contre 113,19 yens lundi soir.

Le franc suisse avançait un peu face à l'euro à 1,1451 franc suisse pour un euro, contre 1,1459 lundi soir, et face au dollar à 1,0035 franc suisse, contre 1,0045 la veille.

L'once d'or valait 1.226,21 dollars, contre 1.231,50 dollars lundi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9194 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT, contre 6,9258 yuans lundi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.413,42 dollars, contre 6.400,96 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1414 1,1407

EUR/JPY 129,43 129,12

EUR/CHF 1,1451 1,1459

EUR/GBP 0,8718 0,8747

USD/JPY 113,40 113,19

USD/CHF 1,0032 1,0045

GBP/USD 1,3093 1,3041

