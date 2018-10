L'euro quasi stable face au dollar dans un contexte géopolitique toujours tendu

Paris (awp/afp) - L'euro était quasiment stable mercredi matin face au dollar, les investisseurs restant particulièrement prudents face aux incertitudes géopolitiques récurrentes et multiples telles que le Brexit ou le budget italien.

Vers 05H50 GMT (07h50 HEC), l'euro valait 1,1468 dollar contre 1,1471 mardi vers 21H00 GMT.

"Les niveaux de croissance chinoise, l'absence de progrès sur le Brexit, les problèmes sur le budget italien et l'affaire Khashoggi" nourrissent "un cocktail géopolitique toxique", estime Stephen Innes, chef de la division Asie-Pacifique chez Oanda.

Mardi, l'euro n'avait cependant pas souffert du rejet par la Commission européenne du budget de l'Italie qui prévoit un déficit public à 2,4% en 2019.

Selon les règles européennes, l'Italie dispose de trois semaines pour présenter un nouveau budget, mais Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement italien a annoncé qu'il ne retournerait "pas en arrière".

Ce bras de fer a néanmoins miné les bourses européennes qui ont toutes fini en nette baisse, mardi.

"Il n'y a toujours pas de donnée économique américaine à laquelle le marché peut se raccrocher alors qu'il y a pléthore de nids-de-poules à éviter mercredi (...) comme les indices PMI en Europe ou la publication du Livre Beige (rapport sur la conjoncture, ndlr) par la Réserve fédérale américaine", estime Stephen Innes.

"Si la Fed appuie son discours offensif, cela va rajouter de l'huile sur le feu qui agite les marchés", poursuit-il.

La question de la politique monétaire américaine est particulièrement scrutée par les investisseurs.

Depuis fin 2015, après presque dix ans de politique monétaire à taux quasi nuls pour soutenir une reprise poussive, la Fed a progressivement remonté ses taux d'intérêts au jour le jour pour atteindre actuellement entre 2% et 2,25%.

La banque centrale américaine pourrait les rehausser encore une fois cette année de 0,25% et sans doute trois fois l'année prochaine pour éviter la surchauffe de l'économie.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes mais attise les critiques du président américain Donald Trump car un billet vert trop fort amoindrit l'efficacité de son bras de fer protectionniste engagé avec la Chine notamment.

Un dollar trop fort pénalise en effet les exportations des entreprises américaines, rendant leurs produits moins compétitifs et donc plus difficiles à vendre à l'étranger.

Vers 05H50 GMT, l'euro s'appréciait légèrement face à la monnaie nippone à 129,10 yens, contre 128,99 yens mardi à 21H00 GMT.

Le dollar suivait la même tendance face au yen à 112,57 yens, contre 112,44 yens mardi soir.

Le franc suisse était quasiment stable face à l'euro comme au dollar, à 1,1413 franc suisse pour un euro, contre 1,1412 mardi, et à 0,9952 franc suisse pour un dollar, contre 0,9949 franc suisse mardi soir.

L'once d'or valait 1233,03 dollars, contre 1230,27 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9370 yuans pour un dollar mercredi matin, contre 6,9380 yuans mardi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6441,62 dollars, contre 6390,78 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi ------------------------------------ 05H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1446 1,1464 EUR/JPY 128,69 129,35 EUR/CHF 1,1408 1,1419 EUR/GBP 0,8842 0,8844 USD/JPY 112,43 112,82 USD/CHF 0,9969 0,9960 GBP/USD 1,2945 1,2963

afp/buc