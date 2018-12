L'euro quasi stable face au dollar pour la dernière séance de l'année

Paris (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar lundi pour la dernière séance de l'année, dans un marché toujours attentif aux relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Vers 07H35 GMT (08H35 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1435 dollar pour un euro, contre 1,1444 vendredi à 22H00 GMT, après avoir progressé quelques jours face au billet vert.

Le dollar a été pénalisé ces derniers jours par le "shutdown", la paralysie partielle des administrations fédérales, aux États-Unis.

Le mur promis par le président américain à la frontière avec le Mexique est au coeur de l'impasse budgétaire qui a provoqué le "shutdown".

M. Trump a fait de la construction de ce mur l'une de ses priorités pour endiguer l'immigration clandestine, et exige pour cela cinq milliards de dollars, sans quoi il ne signera pas les lois de financement de 25% des administrations fédérales, paralysées depuis le 22 décembre à minuit.

Les investisseurs suivaient également de près les échanges entre le président américain et son homologue chinois. Donald Trump et Xi Jinping ont réitéré samedi, lors d'un échange téléphonique, leur volonté de trouver une issue négociée à leur guerre commerciale, près d'un mois après s'être mis d'accord sur une trêve.

Le milliardaire républicain a été le premier à révéler, dans un tweet, avoir eu "un long et très bon coup de fil" avec son homologue chinois. "On avance bien vers un accord. Si on y arrive, il sera très large et couvrira tous les domaines et tous les contentieux. On fait de grands progrès", a-t-il commenté.

Parmi les autres devises, à 07H35 GMT lundi, le dollar bougeait peu face au yen, à 110,31 yens pour un dollar contre 110,27 vendredi à 22H00 GMT, tout comme l'euro, qui s'échangeait à 126,17 yens pour un euro contre 126,26 vendredi.

La livre sterling s'appréciait légèrement face à l'euro (à 90,00 pence contre 90,12 pence pour un euro vendredi soir) mais se montrait stable face au dollar.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro (1,1266 franc pour un euro contre 1,1259) ainsi que face au dollar (0,9852 franc pour un dollar contre 0,9846 vendredi).

La monnaie chinoise a terminé à 6,8785 yuans pour un dollar vendredi.

L'once d'or valait 1.280,00 dollars contre 1.281,10 vendredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.784,69 dollars contre 3.892,14 vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

07H35 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1435 1,1444

EUR/JPY 126,17 126,26

EUR/CHF 1,1266 1,1259

EUR/GBP 0,9000 0,9012

USD/JPY 110,31 110,27

USD/CHF 0,9852 0,9846

GBP/USD 1,2684 1,2699

afp/al