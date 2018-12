L'euro rebondit, Donald Trump s'en prend à la Fed

Paris (awp/afp) - L'euro effaçait lundi ses pertes de vendredi face au dollar, des informations de presse assurant que Donald Trump aurait envisagé de congédier le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell.

Vers 15H15 GMT (16H15 à Paris), l'euro s'échangeait à 1,1429 dollar pour un euro contre 1,1372 vendredi à 22H00 GMT.

Donald Trump aurait discuté en privé de la possibilité de congédier le président de la Banque centrale, étant agacé par la décision mercredi de l'institution d'augmenter les taux d'intérêt, selon des médias américains, une information démentie par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

"Cela fait directement suite à la hausse du taux directeur de la Fed de la semaine dernière, un mouvement que le marché attendait plus restreint et qui a contribué aux pertes des indices boursiers", a commenté Fritz Louw, analyste de MUFG.

En relevant ses taux directeurs, la Fed rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les investisseurs. Les cambistes ont donc pu s'inquiéter de voir le président des Etats-Unis peser sur la politique monétaire de l'institution.

"Heureusement, Mnuchin est venu au secours en éloignant cette hypothèse, car j'étais prêt à passer la matinée à vendre mes actifs", a prévenu Stephen Innes, analyste chez Oanda.

Il n'est cependant pas certain que le dollar continuerait à souffrir d'un mouvement de vente sur les marchés.

Cette polémique "ajoute au sentiment d'inquiétude du marché", a jugé M. Louw, qui estime que si elle continue, elle pourrait être négative pour l'économie américaine, mais "le dollar a tendance à profiter de ces périodes d'aversion au risque".

De même, la menace de blocage des administrations à Washington pesait sur la confiance des marchés.

"En général, il y a un mouvement de vente avant le blocage, mais les marchés se reprennent après l'annonce officielle", ont cependant estimé les analystes de RaboBank.

Par ailleurs, "les volumes devraient rester restreints en cette période de fête", a souligné Naeem Aslam, analyste de Think Markets.

À 15H15 GMT lundi, le yen remontait légèrement face à la monnaie européenne, à 126,19 yens pour un euro contre 126,48 vendredi soir, et plus nettement face au dollar, à 110,42 yens pour un dollar contre 111,22 vendredi soir.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro (1,1292 franc pour un euro contre 1,1300 vendredi) et montait face à la devise américaine (0,9882 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9938 vendredi).

La monnaie chinoise montait face au billet vert à 6,8991 yuans pour un dollar contre 6,9065 yuans vendredi à 15h30 GMT.

L'once d'or valait 1.267,45 dollars, à son plus haut depuis six mois, contre 1.256,05 dollars vendredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 4.197,79 dollars contre 3.848,60 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

15H15 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1429 1,1372

EUR/JPY 126,19 126,48

EUR/CHF 1,1292 1,1300

EUR/GBP 0,8987 0,8998

USD/JPY 110,42 111,22

USD/CHF 0,9882 0,9938

GBP/USD 1,2717 1,2645

afp/rp